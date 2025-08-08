Más Información

Fallece Claudia Gómez Haro, cofundadora de Casa Lamm 

Fallece Claudia Gómez Haro, cofundadora de Casa Lamm 

Tania Tagle abre su duelo en “Fauce”, un epistolario que acoge otras pérdidas y habla de la vida

Tania Tagle abre su duelo en “Fauce”, un epistolario que acoge otras pérdidas y habla de la vida

Fuego en la mezquita-catedral de Córdoba está controlado; continúan labores para extinguirlo por completo

Fuego en la mezquita-catedral de Córdoba está controlado; continúan labores para extinguirlo por completo

La compañía Rolando Beattie Ensamble cierra la temporada "Diversas Danzas, Diversos Cuerpos" en el Palacio de Bellas Artes

La compañía Rolando Beattie Ensamble cierra la temporada "Diversas Danzas, Diversos Cuerpos" en el Palacio de Bellas Artes

El escritor Miguel Sabido es reconocido como Doctor de Doctores por el Claustro Doctoral Honoris Causa

El escritor Miguel Sabido es reconocido como Doctor de Doctores por el Claustro Doctoral Honoris Causa

Desigualdad social, a la baja

Desigualdad social, a la baja

Contra todo pronóstico y pese a la inconformidad de grupos religiosos, arribó este viernes a San Luis Potosí para su presentación en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025.

En un clip difundido en redes sociales por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se observa al cantante vestido completamente de negro, fiel a su estilo, caminando con calma junto a su equipo por el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga.

El mandatario confirmó que el espectáculo sigue en pie, aun cuando en días recientes surgieron rumores sobre una posible cancelación por las manifestaciones de creyentes.

Lee también:

¿Por qué hubo protestas contra Marilyn Manson?

Semanas atrás, colectivos religiosos reunieron más de 6 mil firmas en la capital potosina para solicitar que el gobierno impidiera la presentación, argumentando que la imagen del artista contraviene valores familiares y no debería formar parte de la cartelera oficial. No obstante, las autoridades defendieron la inclusión del show destacando al respeto por la diversidad cultural y la libertad artística.

Marilyn subirá al escenario el 10 de agosto en el Teatro del Pueblo, que tendrá acceso gratuito y cupo limitado a 100 mil asistentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Chris Martin y Shakira desatan rumores de romance estas son las pistas que revelarían su noviazgo. Foto: EFE/ Global Citizen / EFE

Chris Martin y Shakira desatan rumores de romance: estas son las pistas que revelarían su noviazgo

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿Quién era Adam Turck, el actor que paseaba con su perro y murió defendiendo a una mujer?. Foto: FB Adam Turck

¿Quién era Adam Turck, el actor que paseaba con su perro y murió defendiendo a una mujer?

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Kylie Jenner/ AFP

Kylie Jenner luce revelador sostén de conos y sorprende hablando español