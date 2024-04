La apariencia de Jessica Simpson ha alertado a sus fans, su delgadez y aspecto debilitado ha causado preocupación entre los seguidores de la cantante estadounidense, quien en el pasado tuvo problemas de adicciones y de sobrepeso.

Ahora, lejos de que los fans de la también actriz y modelo celebren las apariciones de su estrella en redes, cuestionan cómo se encuentra, su salud; en definitiva, muchos consideran que "ya no es la misma Jessica", "parece por completo otra", se lee entre los comentarios.

Ella misma ha revelado su lucha en contra del alcoholismo, en el libro "Open book", donde también confiesa que fue abusada por la hija de un matrimonio amigo de sus padres cuando apenas tenía 6 años.

En 2021 sorprendió al publicar una foto inédita de lo que calificó como su peor momento, aún bebía alcohol y era una versión irreconocible de sí misma.

“Esta persona, en la madrugada del 1 de noviembre de 2017, es una versión irreconocible de mí misma. Tenía mucho autodescubrimiento por desbloquear y explorar. La bebida no era el problema, era yo, no me amaba a mí misma. No respeté mi propio poder. Hoy lo hago. He sido amable con los miedos y he aceptado las partes de mi vida que son simplemente tristes", se lee en una parte de su mensaje.

Lee también: Dulce María posa como nunca en camisón para celebrar sus 37 años

Fans de Jessica Simpson se preocupan por su delgadez y aspecto desmejorado

Instagram Jessica Simpson.

Algo pasa con Jessica Simpson

Recientemente, Jessica Simpson, que asegura llevar cinco años sobria, apareció en un video en el que presume de su vida familiar junto a su hija, sin embargo, dicho material dio de qué hablar por su aspecto y su conducta, hasta Britney Spears la mencionó en una serie de publicaciones que hizo el fin de semana; por cierto que tras estas publicaciones Britney fue cuestionada nuevamente por su salud mental.

Fans de Jessica Simpson se preocupan por su delgadez y aspecto desmejorado

En otro video, Simpson, de 42 años, aparece cantando, pero de nueva cuenta su aspecto demacrado llamó la atención de sus seguidores.

Fans de Jessica Simpson se preocupan por su delgadez y aspecto desmejorado

La intérprete de "I Wanna Love You Forever", madre de tres hijos, ha intentado ignorar los comentarios de preocupación de sus fans, que en Instagram superan los 6 millones, y con un mensaje asegura que se encuentra bien.

"Puedo conectarme con los latidos de mi corazón. Soy estable y fuerte. Estoy en casa. Un pequeño consejo... vive dentro de tus sueños y muévete a través de ellos. No te rindas porque alguien más lo hizo. Mantente fiel a ti mismo. Me ha funcionado en esta vida caótica hasta ahora. Nada ni nadie me robará mi alegría. Puede que te acerques, pero es mía. La tuya también debería serlo", se lee.

Fans de Jessica Simpson se preocupan por su delgadez y aspecto desmejorado

Jessica Simpson embrazada en 2018 y en bikini en 2022. Instagram Jessica Simpson.

rad