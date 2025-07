La primera mañana dentro de "La casa de los famosos", ya evidencia el caos que comienza a representar para sus 15 habitantes la organización y repartición de tareas; mientras tanto, Facundo ya le abrió la puerta del baño a Olivia Collins, quien no puso el seguro de la puerta.

Aún antes de que, dentro de la casa, comiencen a crearse bandos, grupos y alianzas, el desorden entre sus nuevos integrantes es de lo que más se comenta en redes sociales.

Mientras Alexis Ayala toma la voz para proponer equipos y repartirse los días de limpieza, Dalilah Polanco objeta, demostrando que no le parece la mejor idea, hay otros concursantes que se toman la competencia con mucha más laxitud.

Como está sucediendo con Facundo, uno de los habitantes que más tarde se levantó -compartió cama con Aldo de Nigris- y, cuando estuvo despierto y se dirigió al baño, no advirtió que al abrir la puerta de uno de ellos, se encontraba Olvia, quien aún no terminaba de usarlo.

Lee también: Plutarco Haza se declara fan de "LCDLFM"; cree que Facundo podría ganar: "un placer culposo"

Durante el desayuno, el conductor contó a algunos de sus compañeros que, al ver que la puerta no tenía seguro, pensó que ese baño estaba desocupado; mientras que la actriz argumentó que, si no cerró la puerta, fue porque pensó que le faltaba seguro, pues no lo vio por ninguna parte.

Así y, con su característico humor, Facundo expresó: "le vi la Collins".

A pesar de que se encuentran en habitaciones opuestas; Facundo en el cuarto Sol y Olivia en el cuarto Noche, el conductor ya ha hecho varios bromas a la actriz, alusivas a su edad y, si bien, ella no ha manifestado ningún tipo de descontento, ella misma ha hablado -dentro y fuera del programa- de su carácter y fuerte temperamento.

