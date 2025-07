Uno de los fenómenos en la televisión mexicana más populares de los últimos tiempos es, sin duda alguna, "La Casa de los Famosos", que celebrará su tercera temporada a mediados de julio.

Las sorpresas comenzaron esta mañana con el anuncio del primer habitante de la casa más famosa del país: el irreverente y amante del rating: Facundo.

Facundo compartió con humor que en 2025 tomó una decisión que transformó su vida, dejando atrás un programa de radio en el que trabajó durante 22 años.

El conductor se enfocó de lleno en el ciclismo, actividad que hoy considera su principal ocupación. “Soy un atleta que a veces conduce programas también”, comentó Facundo a EL UNIVERSAL, dejando claro que la bicicleta se ha convertido en el centro de su vida.

¿Cómo afectará la entrada de Facundo a "La Casa de los Famosos"?

Más allá de las cuestiones personales, Facundo está consciente de lo que su persona llevará a "La Casa de los Famosos".

“Mi aporte a este experimento social creo que es meterle un poco de flow. A mí siempre me gusta ver el mundo arder y siempre he hecho el experimento de llevar a la gente al límite sin caer en el Adrián Marcelismo, pero sí me divierte mucho que la gente llegue a su límite. Creo que es la forma en la que he conocido a todos mis amigos y a todas las personas que me rodean”

Facundo explicó a EL UNIVERSAL

Facundo comentó que aún no tiene claro cuál será su contribución en "La Casa de los Famosos", pero está seguro de que “no es estar jetón y ya”.

Señaló que es una persona curiosa y le gusta “sacarle a la gente cosas interesantes de su vida”, además de que le incomoda hablar de chismes como “si Lorena Herrera es hombre o qué”. Para él, dentro de la casa surgirán muchas historias que “alguien las tiene que investigar” y considera que “ese podría ser yo”.

Al ser un comediante y conductor, Facundo ha creado a personajes que han perdurado con el paso de los años como el incorregible "Jaime Duende", sin embargo ha considerado que el Facundo de La Casa de los Famosos va a ser una mezcla de todos ellos.

“Yo creo que todas las anteriores, porque al final de cuentas todas esas versiones soy yo, no más que pues van pasando los años y van siendo nuevas cosas, el lado cabuleiro yo creo que siempre me representa y además, por más que lo intento reprimir, a veces no puedo, o sea, a veces arruino todo con tal de decir un chiste”, dijo a EL UNIVERSAL.

Facundo comentó que, aunque no tiene claro si sus acciones dentro del reality serán correctas o no, está seguro de que siempre actúa de forma auténtica, algo que ha guiado su vida hasta ahora.

Además, destacó que es una persona incapaz de quedarse quieto por mucho tiempo, ya que en cualquier lugar en el que se encuentra suele involucrarse en diversas actividades en lugar de permanecer inactivo.

Lee también Elenco de "La casa de los famosos 3" ya está confirmado casi por completo: Diego de Erice

“Básicamente, lo que yo pienso es que no sé si lo que voy a hacer está bien o está mal, pero lo que sí sé es que soy yo. Con esa ideología siempre me he navegado. Si algo también me caracteriza es que soy muy inquieto, no me puedes dejar dos horas sin hacer nada o viendo la televisión. Siempre que llego a algún lugar, termino haciendo de todo”, aseguró a EL UNIVERSAL.

¿Cuál es la experiencia de Facundo en reality shows?

Su experiencia en realities es el factor que, según el propio conductor, lo diferenciará de los demás habitantes, además de su entendimiento del espectáculo, el cual para nada es algo que se tome de manera personal.

“Sobre todo se trata de entender que lo que estás haciendo es un show. Por ejemplo, en La Isla, cuando todo el mundo estaba desesperado de que, ‘ah, es trampa o perdimos’, les decía: ‘brother, no estamos en una competencia, estamos en un show, vinimos a dar show'" (...)". comentó a EL UNIVERSAL.

Facundo mencionó que mantener una actitud ligera es clave dentro del reality, ya que “estar allá adentro es como estar al rojo vivo en todo”, desde las emociones y la nostalgia hasta el enojo.

Lee también ¿Ninel Conde y Facundo en "La casa de los famosos"?; Diego de Erice opina: "podrían dar muy buen contenido"

Comentó que cualquier situación puede llevar a las personas “a llorar, a destruir, a volverse loco”, a menos que se entienda que “es un trabajo, es un proyecto, no es tu vida” y que, en realidad, se trata de “un engaño de una realidad alterada” que no debe tomarse tan en serio.

Facundo destacó que, aunque pueda parecer cursi, “lo más importante es ser tú mismo”. Dijo que cuando alguien intenta aparentar ser una persona diferente, ya sea “de bueno, o de malo, o de cariñoso”, termina generando rechazo, pues “cuando no eres tú, terminas cayendo mal”.

"Lo más importante es ser tú mismo, aunque suene muy cursi. Creo que cuando uno intenta fingir, ser alguien que no es, como a muchos les ha pasado, que intentan ser un personaje de bueno, o de malo, o de cariñoso, o de lo que sea, cuando no eres tú, terminas cayendo mal”

Facundo a EL UNIVERSAL

¿Cuál es la mayor preocupación de Facundo en "La Casa de los Famosos"?

Finalmente, Facundo se mostró esperanzado y seguro de sí mismo, como lo ha hecho en más de veinte años de carrera artística, aunque su mayor preocupación es no caer en la funa. “Espero llevarme de La Casa de los Famosos cuatro millones de varos y salir bien librado de la funa y la cancelación, para que saliendo de ahí no tenga que irme a vivir a León y retirarme de la televisión”, concluyó.

La cuenta regresiva ha comenzado. El próximo 21 de julio, Facundo y compañía entrarán a "La Casa de los Famosos México", a las 8:30 p.m. a través Las Estrellas en televisión abierta y VIX Premium en streaming.