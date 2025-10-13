“F1: La película”, tras su paso por las salas de cine, finalmente alista su llegada a las pantallas de los hogares. Esta cinta destaca por su experiencia audiovisual y por su increíble historia que cautivó a los asistentes.

El filme, basado en las carreras de la Fórmula 1, sobresalió por su impresionante producción, que contó con la participación de pilotos y equipos reales. La película acumuló más de 628 millones de dólares y es considerada un éxito en taquilla.

Brad Pitt en la Ciudad de México presenta la película "F1". Foto : Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL.

“F1: La película” llegará globalmente a través de la renovada plataforma de Apple TV el próximo 12 de diciembre, según informó Variety. El filme fue producido por Apple Studios y ahora aterrizará en su propia plataforma de streaming.

Lee también La película de la Fórmula 1 ya tiene fecha de estreno y de esto trata

Brad Pitt, la vez que vino a México

En junio, el actor Brad Pitt visitó la Ciudad de México (CDMX) junto con el elenco de “F1: La película”, ambientada en el mundo de las carreras. El evento se realizó en Parque Toreo, donde cientos de fans acudieron para ver a la estrella de cine.

Entre los asistentes se encontraban el director Joseph Kosinski, la actriz Kerry Condon y los productores Jeremy Kleiner y Damson Idris, quienes posaron para las cámaras y convivieron con el público mexicano.

Brad Pitt, Joseph Kosinski, Kerry Condon, Damson Idris y Jeremy Kleiner, el elenco de "F1" en la CDMX. Foto: Fernanda Rojas.

Brad Pitt también estuvo presente en el Gran Premio de México en octubre de 2024, donde filmó algunas escenas que posteriormente aparecieron en la película, mostrando al público mexicano y el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Lee también F1: Espectáculo con fecha de caducidad

El actor estadounidense uso un traje blanco similar al que usan los pilotos de Fórmula 1 y dio algunas vueltas por el circuito, donde los fans tuvieron la oportunidad de tomarle fotos y subirlas a sus redes sociales.

El próximo 12 de diciembre, “F1: La película” estará disponible en la plataforma Apple TV, que recientemente cambió de nombre. Ahora los suscriptores podrán disfrutar de esta exitosa cinta desde la comodidad de su hogar.