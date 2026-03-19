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, quien fue novia de, sorprendió con una de sus más recientes declaraciones cuando se refirió a como una de las del actor pues, a pesar de que él llegó a asegurar que una relación amorosa lo unió a la cantante, está siempre hizo mutis con respecto a ese hecho.

En los recientes días, la actriz ha sido cuestionada por la prensa, debido a que, hace alrededor de siete años, sostuvo un noviazgo con el más joven de los Bichir.

Preocupada por el actor, Rojas ha señalado que mantiene comunicación constante con su exsuegra, la señora Patricia Pascual, quien le ha dado algunos pormenores de como se encuentra José Ángel, quien sufrió un grave accidente el viernes 13 de marzo, después de caer de un tercer piso.

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Luz Edith recordó que, mientras fueron pareja, el actor no mostraba preocupación cuando terminaba un proyecto y no contaba con la certidumbre de qué nuevo trabajo lo remuneraría.

Esta declaración estuvo relacionada con las afirmaciones de doña Patricia, que afirmó que su hijo había mostradon una baja emocional, debido a que se encontraba desempleado.

La actriz también negó que, en la época en que fueron novios, Bichir hubiera padecido depresión, sin embargo, aclaró que, su vínculo se dio hace varios años, por lo que la salud mental del actor pudo cambiar con el paso del tiempo.

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"José Ángel es hipersensible, siempre lo hablábamos ¿no?, a él le dices algo y, a lo mejor, él lo hace muy grande, pero depresión como tal, yo no soy quien para decirte ´sí, tenía depresión o ansiedad´, la verdad, teníamos problemas como pareja, como todos", contó a "Ventaneando".

En ese tenor, recomendó a la prensa que buscase a Belinda, ya que el noviazgo entre ellos había sido más reciente.

"Deberían acercarse a Belinda, que es una exnovia más cercana", afirmó.

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Esto causó sorpresa, ya que, cuando José Ángel afirmó que habían sostenido una relación, causó polémica, pues expresó que la cantante de "Pobre niña nice" le habría hecho firmar una carta de confidencialidad, para no hablar públicamente de lo que los unió.

Y, cuando se le preguntó por Imelda Garza Tuñón, quien la prensa sugirió que también habría tenido una relación con el actor, Luz Edith afirmó desconocer ese tema, pues de esa joven el actor nunca le llegó a hablar.

"Fíjate de ahí sí desconozco, de ese tema no hablé con él", indicó.

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