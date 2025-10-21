Más Información

Ministra de Cultura de Francia asegura que la seguridad del Louvre funcionó durante el robo de joyas históricas

El Louvre reabrirá sus puertas, pero la Galería de Apolo seguirá cerrada tras el robo de joyas

Museo de Antropología lamenta robo en el Louvre: “Es un acto que se debe condenar”

Graciela Iturbide, fotógrafa mexicana, asegura que no retrata la guerra ni la violencia por ser “muy frágil”

“Hemos fallado”, reconoce Francia ante robo del Louvre

La música de los jóvenes, desde Tijuana a Yucatán

Canciones como "International love" y "Carita de alfajor" consagraron a como una de las voces más importantes del reggae; sin embargo, en las últimas horas, el intérprete se ha convertido en tendencia no por su música, sino por las acusaciones que pesan en su contra.

En declaraciones recientes, su expareja y colega, Alika, aseguró haber sido víctima de violencia por parte del músico; incluso, lo calificó como “golpeador y abusador de mujeres”.

“Siendo el reggae una música que trata mucho la justicia, le siguen dando espacio, por ejemplo, a un golpeador y abusador de mujeres como lo es Fidel Nadal", dijo la uruguaya durante una entrevista al programa "Pelagatos".

Sin dar mayores detalles de los presuntos episodios de agresión, Alika arremetió en contra Nadal y dejó entrever que no es la única mujer que ha pasado por algo similar.

"Yo lo viví en carne propia, por eso ter lo digo. Me parece una persona nefasta que le ha hecho mal a la vida de muchas mujeres", agregó.

Asimismo, rechazó cualquier tipo de violencia y criticó las contradicciones de la escena del reggae ya que, mientras manda un mensaje en contra de las injusticias, da espacio a presuntos agresores.

"Nos quejamos de que el mundo está mal, pero ante las pequeñas injusticias que vivimos con el de al lado, no bancamos eso, ¿qué esperamos?”.

Cabe destacar que esta no es la primera denuncia pública que se ha hecho en contra de Nadal, en 2018, la bailarina Caro Alves hizo uso de sus redes sociales para narrar uno de los ataques de su entonces pareja.

En su relato, Alves explicó que Fidel se presentó en el mismo bar en el que ella estaba con el único motivo de faltarle al respeto, forcejear con ella y discutir.

"Una vez más viví una situación de mierda con mi ex pareja. No me pegó directamente, pero ya varias veces hubo forcejeo. Está totalmente enfermó y claramente no le importa nada", escribió.

Hasta el momento el intérprete, de 60 años, no ha respondido a los señalamientos, pero los usuarios ya han expresado su postura al respecto:

"El reggae necesita coherencia, es un género de amor paz y respeto", "Aguante Alika", "Hay que ir a gritarle golpeador", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

