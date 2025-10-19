Más Información

El robo de la Mona Lisa y los otros ocho robos que ha habido en el Museo del Louvre

Robo en el Louvre pone en evidencia ola de asaltos en museos franceses

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

Estas son las joyas que fueron robadas del Museo del Louvre

Cuatro ladrones del Louvre se llevaron ocho joyas de las nueve que robaron inicialmente

Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia

Las declaraciones que sobre sus relaciones hicieron eco inmediato. Y es que, tras afirmar que ninguna de sus exparejas ha sido capaz de amarla, su primer esposo, Ojani Noa, se lanzó en su contra.

En una reciente entrevista para el programas "The Howard Stern Show", la "Diva del Bronx" habló sobre su complicada vida sentimental, y aseguró que, aunque en sus cuatro matrimonios (y varias relaciones) recibió casi todo lo que cualquier mujer pudiera desear, ninguno de sus ex pudo amarla de verdad.

"Me dieron lo que tenían. Me lo dieron todo, siempre. Todos los anillos, todo lo que pudiera desear. Las casas, los anillos, el matrimonio. Todo. Pero…”, dijo.

A través de sus redes sociales, Ojani publicó un duro mensaje para la artista, en el que no solo rechaza su versión de los hechos; sino que, afirma, ella es la única razón por la que ninguno de sus romances ha prosperado.

“Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu imagen de víctima”, escribió el cubano en Instagram. “El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú. Tú eres quien no pudo contenerse”, agregó.

El primer matrimonio de Jennifer Lopez fue con Ojani Noa, con quien estuvo casada entre 1997 y 1998 FOTO: ARCHIVO
El primer matrimonio de Jennifer Lopez fue con Ojani Noa, con quien estuvo casada entre 1997 y 1998 FOTO: ARCHIVO

Noa y JLo se casaron en 1997 y, a pesar de que lucían sumamente enamorados, sorpresivamente se separaron 11 meses más tarde. Dos décadas después, el cubano reveló que fue la protagonista de "El beso de la mujer araña" quien terminó con la relación pues, según él, sacrificó su matrimonio por fama.

“Elegiste que la fortuna y la fama separaran nuestra relación. Decidiste mentirme, engañarme, aunque intenté mantener el matrimonio vivo”, sostuvo.

Ojani resaltó que su famosa exesposa ha tenido cuatro buenos hombres a su lado, por lo que le pidió dejar de mentir y reflexionar sobre ella misma.

“Te han amado varias veces. Te has casado cuatro veces y has tenido innumerables relaciones entre tanto. Has tenido buenas relaciones… di la verdad, que la gente sepa que tú eres el problema”, finalizó.

Después de Ojani, la estrella pop se ha casado tres veces más: con Cris Judd, Marc Anthony (padre de sus gemelos Max y Emme) y Ben Affleck, de quien se divorció este año.

