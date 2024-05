Exactriz infantil acusa a Dan Schneider de conducta sexual inapropiada

Dan Schneider, quien recientemente estuvo en le ojo del huracán por el documental "Quiet on Set", suma nuevas acusaciones en su contra, y es que está siendo señalado por una exactriz infantil de presunto conducta sexual inapropiada.

Lori Beth Denberg, quien participó en la serie de los noventa "All That", aseguró que Schneider le mostró contenido para adultos y la incitó a sostener sexo telefónico, y aunque en ese entonces ya no era menor de edad, sí habría pasado en contra de su voluntad.

Según Lori Beth los hechos sucedieron cuando estaba a punto de cumplir los 19 años, en ese entonces Dan, quien era el escritor principal del programa, la llamó para que se reunieran y le mostró videos pornográficos en su computadora, los cuales ella encontró "perturbadores": “Creo que esa es la primera vez que sufrí un acoso de su parte”, dijo en entrevista con el portal Business Insider.









Después de ese incidente, Denberg señaló que la relación se tornó "abusiva y rara" y relató uno de los momentos más escalofriantes que vivió con el productor. La actriz contó que solían tener pijamadas en casa de Schneider; sin embargo, una noche la retó a adivinar las respuestas de "Jeopardy!" y el que ganara recibiría un masaje del otro.

Schneider resultó el vencedor por lo que le sujetó los pechos y luego los puso en su boca: "Era asqueroso y yo muy vulnerable", agregó.

Por su parte, el creador de series como "Victorious" y "iCarly" negó las acusaciones y calificó las declaraciones de Denberg como “exageradas, y en la mayoría de los casos, falsas”.

“Como he dicho previamente, hubo veces en donde cometí errores y tuve un muy mal juicio como líder”, dijo al mismo portal. “Si hice alguna de esas cosas, con respeto a Lori Beth, me disculpo sinceramente. Pero no puedo disculparme por cosas que no hice”.

Anteriormente el exproductor de Nickelodeon fue acusado de acoso laboral y generar un ambiente hostil dentro de los foros; y aunque él mismo aceptó haber cometido errores en el pasado, esta nueva denuncia da un giro a su caso.

Cabe destacar que hace unas semanas Schneider decidió demandar a los creadores de "Quiet on Set" por difamación, pues alegó que el uso de su imagen dentro de la docuserie insinuaba que él también había participado en delitos de índole sexual, lo cual era completamente falso, dañando así su imagen para siempre.

