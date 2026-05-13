Más Información

El periodista y escritor Alberto Dallal recibe la Medalla Bellas Artes 2026 en la categoría de Danza

El periodista y escritor Alberto Dallal recibe la Medalla Bellas Artes 2026 en la categoría de Danza

El universo de "El padrino" regresará en 2027 con una novela centrada en Connie Corleone

El universo de "El padrino" regresará en 2027 con una novela centrada en Connie Corleone

“Arquitectura con mirada distraída y ausente”: conferencia del premio Pritzker Smiljan Radić Clarke en la UNAM

“Arquitectura con mirada distraída y ausente”: conferencia del premio Pritzker Smiljan Radić Clarke en la UNAM

Presión a Bienal de Venecia por presencia rusa

Presión a Bienal de Venecia por presencia rusa

Desprotección de datos en Secretaría de Cultura capitalina afecta a promotores culturales

Desprotección de datos en Secretaría de Cultura capitalina afecta a promotores culturales

El mexicano Iván López Reynoso será el nuevo director de la Ópera de Santa Fe

El mexicano Iván López Reynoso será el nuevo director de la Ópera de Santa Fe

El actor, quien interpretó a un personaje del Distrito 4 en , enfrenta un nuevo problema legal tras ser arrestado por segunda ocasión en lo que va del año.

Jamieson, de 27 años, fue detenido presuntamente por violar una orden de protección al poseer un arma de fuego, de acuerdo con reportes de TMZ.

Según documentos legales obtenidos por el portal, el exactor infantil quedó bajo custodia en el condado de Wake, Carolina del Norte, y se le impuso una fianza de 150 mil dólares, cantidad que logró pagar. Ahora deberá comparecer ante el tribunal el próximo 10 de junio.

Lee también

En abril, el intérprete ya había acaparado titulares luego de ser arrestado por tres cargos de agresión con arma mortal con intención de matar.

Durante el incidente, ocurrido el 23 de marzo en Raleigh, Carolina del Norte, presuntamente agredió a tres hombres con una pistola semiautomática de 9 mm.

De acuerdo con las autoridades, una de las víctimas aseguró que un sospechoso que viajaba en una bicicleta eléctrica disparó contra su vehículo mientras circulaban por la zona. Tras las investigaciones, la policía identificó a Jamieson como el presunto responsable de realizar un disparo en dirección al automóvil.

Lee también

¿Quién es Ethan Jamieson?

Jamieson llegó a declarar que no deseaba dedicarse “de tiempo completo” a la actuación. Formó parte de proyectos como One Tree Hill y “The Rusty Bucket Kids: Lincoln”.

Sin embargo, fue en 2012 cuando apareció en "Los juegos del hambre" junto a Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth y Josh Hutcherson.

Lee también

Posteriormente participó en materiales detrás de cámaras de la cinta, como “The World Is Watching: Making The Hunger Games” y la miniserie “Extras: The Hunger Games”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Las FOTOS de Demi Moore en Cannes 2026 generan preocupación por su salud. Foto: (Photo by Valery HACHE / AFP)

Las FOTOS de Demi Moore en Cannes 2026 generan preocupación por su salud

Belinda desata polémica por presunta indirecta a Ángela Aguilar y explotan las redes: VIDEO. Foto: Instagram @belindapop / Canal Ángela Aguilar

“Estoy muy encuerada”: Belinda lanza comentario que muchos tomaron como indirecta a Ángela Aguilar | VIDEO

Nodal le "exigió" a Cazzu poder ver a Inti en Houston sin "derecho legal"; quiso llevársela tres días a Disney. Foto: Instagram/AFP

Nodal le "exigió" a Cazzu poder ver a Inti en Houston sin "derecho legal"; quiso llevársela tres días a Disney

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez se lleva todas las miradas con diminuto bikini en nueva campaña

Hailey Bieber se adelanta al verano y presume impactante ‘bikini body’ desde la playa. Foto: Instagram

Hailey Bieber se adelanta al verano y presume impactante ‘bikini body’ desde la playa

[Publicidad]