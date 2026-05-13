El actor Ethan Jamieson, quien interpretó a un personaje del Distrito 4 en "Los juegos del hambre", enfrenta un nuevo problema legal tras ser arrestado por segunda ocasión en lo que va del año.

Jamieson, de 27 años, fue detenido presuntamente por violar una orden de protección al poseer un arma de fuego, de acuerdo con reportes de TMZ.

Según documentos legales obtenidos por el portal, el exactor infantil quedó bajo custodia en el condado de Wake, Carolina del Norte, y se le impuso una fianza de 150 mil dólares, cantidad que logró pagar. Ahora deberá comparecer ante el tribunal el próximo 10 de junio.

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En abril, el intérprete ya había acaparado titulares luego de ser arrestado por tres cargos de agresión con arma mortal con intención de matar.

Durante el incidente, ocurrido el 23 de marzo en Raleigh, Carolina del Norte, presuntamente agredió a tres hombres con una pistola semiautomática de 9 mm.

De acuerdo con las autoridades, una de las víctimas aseguró que un sospechoso que viajaba en una bicicleta eléctrica disparó contra su vehículo mientras circulaban por la zona. Tras las investigaciones, la policía identificó a Jamieson como el presunto responsable de realizar un disparo en dirección al automóvil.

Ator de Jogos Vorazes Ethan Jamieson é preso sob acusação de tentativa de homicídiohttps://t.co/qEInCrqUrG pic.twitter.com/NnpuBjjpQo — PrazoFinal (@PrazoFinalBR) April 16, 2026

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¿Quién es Ethan Jamieson?

Jamieson llegó a declarar que no deseaba dedicarse “de tiempo completo” a la actuación. Formó parte de proyectos como One Tree Hill y “The Rusty Bucket Kids: Lincoln”.

Sin embargo, fue en 2012 cuando apareció en "Los juegos del hambre" junto a Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth y Josh Hutcherson.

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Posteriormente participó en materiales detrás de cámaras de la cinta, como “The World Is Watching: Making The Hunger Games” y la miniserie “Extras: The Hunger Games”.