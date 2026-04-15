El actor Ethan Jamieson, conocido por su participación en "Los Juegos del Hambre", enfrenta serios problemas legales tras ser acusado de agredir a tres hombres con un arma de fuego.

De acuerdo con información de la revista "People", Jamieson fue detenido el pasado 8 de abril y enfrenta tres cargos mayores de agresión con arma con intención de matar.

Los hechos, según reportes oficiales, ocurrieron el pasado 23 de marzo en Raleigh, Carolina del Norte, cuando el joven utilizó un arma semiautomática de 9mm para atacar a los sujetos, quienes permanecen sin identificar.

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El medio estadounidense también reveló que Ethan permanecerá detenido hasta su próxima comparecencia, programada para este próximo 30 de abril, pues se le negó la libertad bajo fianza por la gravedad de los cargos.

Esta no es la primera vez que Jamieson enfrenta problemas legales. En marzo de 2025, el actor fue arrestado por resistirse a la autoridad. Fue sentenciado por ese delito el 26 de marzo de 2026, apenas tres días después del ataque.

Jamieson participó en "Los Juegos del Hambre" como el tributo masculino del Distrito 4 y compartió créditos con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth.

Hasta ahora, los representantes del actor no han emitido ningún comentario al respecto.

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