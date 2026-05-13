Hace ocho años, Ana Bárbara y Esmeralda Ugalde se reencontraron, tras años de que se especulara que la cantante de "Bandido" no apoyaba a su media hermana, para impulsar su carrera como cantante, y ahora, que la "Reina grupera" se encuentra distanciada de sus progenitores, "Esme" comparte emotivo video con el padre que comparten, don Antero.

Si bien, fue a través de la carrera de Ana Bárbara -Altagracia Ugalde- que la familia Ugalde figuró en los medios, es que su padre, don Antero se dio a conocer, pero, en realidad, desde años atrás, mostró pasión por la música, la cual no sólo heredó a Ana Bárbara sino a gran parte de su linaje.

Y, cuando "Esme", su hermana menor, trató de hacerse de un lugar en la música, audicionando en "La academia", en 2009, espetó que, en realidad, la intérprete de "Loca" nunca la había impulsado, para promover su carrera.

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"No me apoya y nunca me ha apoyado, tiene su carrera, yo la admiro y quiero muchísimo, supongo que está muy ocupada y es por eso que no nos vemos u no nos hablamos".

Ahora, a 16 años de que comenzara su carrera y, en la actualidad,, Esmeralda sea una de las conductoras de "Venga la alegría, fin de semana", la joven ha preferido mantenerse al margen de la situación personal, que se ha hecho mediática, de su hermana mayor.

Y, mientras el padre de las dos, don Antero, habla expresamente de la fractura que existe entre él y Ana Bárabra, "Esme" compartió un video que tomó este fin de semana, cuando viajó a su natal Río Verde (San Luis Potosí), a propósito del Día de las Madres , para tratar a sus protenitores.

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El clip, ha generado diferentes reacciones, ya que, en él, aparecen Esmeralda, junto a su padre, interpretando un tema clásico mexicano, "¿Qué te ha dado esa mujer?", en el que, ambos, demuestran su virtuosidad vocal.

Aún antes de que sus seguidores se refirieran a "La reina grupera", repararon en el vínculo infranqueable que percibieron entre padre e hija pues, pese a que, por cinco años, perdieron toda comunicación, en 2018, Esmeralda volvió a buscarlo y, todas sus asperezas, quedaron en el pasado.

"Hermosas voces y únicas".

"Qué belleza y qué joya que tengas estos recuerdos".

"Don Antero es una persona que ama intensamente la música, se ve que la disfruta tanto cuando la canta".

"Qué rolón y buen dueto".

"Cantas muy bonito y, lo mejor, esos momentos con tu papá, son lo máximo, lo mejor que ahora puedes hacer, cuando lo tienes".

"Qué bonito que siempre encuentras la manera de conectar con los tuyos, eres una persona admirable y de buen corazón".

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Y, así como hubo quien vio como una acción plausible, el reencuentro como su progenitor, también existió quien no perdió de vista que, Ana Bárabra sigue resistiéndose a cualquier tipo de comunicación con sus consanguíneos.

"Qué bueno que respetes a tu padre, como tu hermana mayor no ha sabido hacer".

"Ana Bárbara debería acercarse, como tú lo haces, a don Antero, y limar las asperezas que los distanciaron".

"Don Antero es severo pero, creo que, si Ana Bárbara lo buscase, él estaría dispuesto a reconciarlse, como un día lo hizo contigo".

"Nada más doloroso que ver a una hija y un padre distanciados, qué bueno que seas buena hija y no dejes que tu vínculo con el señor Antero se pierda".

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