Karla Díaz se casó, como tanto anhelaba, por la iglesia con Dany Dayz, su esposo, por el civil, desde hace cinco años, pero, antes de conocerse, mucho antes, el músico veía a la cantante de JNS como un amor platónico y, luego de ser su amigo incondicional por años, supo enamorarla y convertirla en su esposa.

La unión conyugal entre "Karlita" y Dany Dayz ha causado emotividad en aquellas personas que conocen su historia; la cantante lo conoció, a través de su compañera de JNS, Angie Taddei pues, su exexposo, Joe Demikeli, es el mejor amigo de Dayz.

Aún antes de siquiera sospechar que, un día se enamorarái de él, Karla ya experimentaba un sentimiento por el músico, el cual estribaba en la gran admiración que le inspiraba como compositor y guitarrista, a la par, lo percibía como un hombre muy atractivo pero, por respeto a sus parejas, nunca lo vio con otros ojos.

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"Yo iba a las fiestas o las reuniones en casa de Angie y siempre veía a Dany Dayz y él, me conoció con dos novios, pero convivíamos, yo le decía ´wey, yo te admiro mucho´, Daniel gran músico y cantante, nunca en la vida he faltado a una de mis parejas, como que siempre soy bastante respetuosa, era mi mejor amigo, siempre se me hizo muy guapo, ojo, pero cero de nada".

Pero, en una backstage de uno de los conciertos de JNS, en el Auditorio Nacional, Karla trató a Dany un poco más a profundidad y, el sentimiento de amsitad genuino que, por mucho tiempo le inspiró el músico de Madison, se transformó.

"Yo, con mis amigas más cercanas de toda la vida, quería juntarlo, pero de ahí nos fuimos al aftar, a la fiesta de Eika Zaba (de OV7), pero, por alguna razón, me quedé pensando en él, como por una semana, pasaron como dos meses que corté con mi novio y, un buen día, en la noche, acostada, recibo un mensaje de Dany como a las dos de la mañana".

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Ese mensaje se convirtió en una conversación que se prolongó por horas y que le hizo caer en la cuenta de la gran identificación que senría con el músico; quien, además, por primera vez, le confesó el amor que le inspiraba, pues desde las primeras etapas de Jeans, la concebía como un amor platónico.

"Me empezaron a doler los dedos de tanta plática, una hora, y me dice ´oye, ¿por qué no hablamos por teléfono?, me quedé hablando con él hasta como las seis de la mañana, ya mepezó a confesarme que le gustaba de muchísmo tiempo, pero que nunca me había confesado porque siempre me veía con novio".

Y aún herida por su ruptura, y decepciones más reciente, se quedó de ver con Dayz en dos semanas y, en ese encuentro, plática tan increíble que tuvimos, y ya de ahí dije ´me encanta este hombre y esyoy felizp, de ahí dijimos, a ver qué pasa y, al año, Dayz le propuso que se fuera a vivir con él, sólo que Karlita deseaba cumplir la promesa de salir de su casa, vestida de blanco.

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Y, aunque su madre y padre siempre desearon que se casara, antes de mudarse, cuando les habló de la propuesta de su pareja, ambos aceptaron pues, luego de tantos años, Karla les había mostrado que era una mujer respetable y respaldaron su deseo.

"Me dijo "nos parece que es un buen chico, que te trata bien, que es respetuoso con la familia, que convive´y me dice ´para mí, tú ya estás titulada, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ya viviste, ya has viajado, ya estás trabajando desde muy quicita, haz lo que quieras, te doy la bendición´", ahondó.

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