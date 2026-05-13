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La filmación secreta de en el Centro Histórico de la Ciudad de México todavía no termina. Este miércoles, la banda irlandesa volvió a apoderarse de las calles capitalinas para continuar con el rodaje de “Street of Dreams”, tema que formará parte de su próximo material discográfico.

Alrededor de las 13:00 horas, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. reaparecieron sobre un autobús color turquesa con el letrero “La calle de los sueños”, mientras recorrían la calle de 5 de Mayo rumbo a la Plaza de Santo Domingo, acompañados por un fuerte equipo de producción y seguridad.

En varios videos que comenzaron a circular en redes sociales, se puede ver a los músicos tocando y cantando desde el techo del camión, mientras decenas de curiosos, turistas y fans se detenían para grabarlos con sus celulares.

La banda sigue recorriendo las calles de la CDMX. Foto: Cuartoscuro.
La banda sigue recorriendo las calles de la CDMX. Foto: Cuartoscuro.

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Las imágenes también dejaron ver algunos detalles del rodaje: Bono vestido completamente de negro, con sombrero y gafas oscuras; The Edge sentado al frente del autobús con una guitarra roja en las manos; además de varias cámaras sujetas al vehículo para captar las escenas en movimiento por las calles del primer cuadro de la ciudad.

Desde ayer, la presencia de la agrupación desató revuelo entre los capitalinos, luego de que sorprendieran al aparecer en la zona de República de Brasil y San Ildefonso para iniciar con las grabaciones. Incluso, algunos seguidores fueron convocados previamente por correo electrónico para participar como extras en la filmación.

Aunque las fuertes lluvias obligaron a la banda a detener los trabajos del martes, Bono y compañía aprovecharon la pausa para ofrecer un pequeño palomazo desde el balcón de uno de los edificios cercanos, provocando que cientos de fans se congregaran bajo la tormenta para escucharlos y cantar con ellos.

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