Más Información

Lo no racional y su fuerza en dos libros

Lo no racional y su fuerza en dos libros

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

Gonzalo Celorio, emocionado por un Cervantes que "honra" su "amor por la lengua española"

Gonzalo Celorio, emocionado por un Cervantes que "honra" su "amor por la lengua española"

Cuatro libros para conocer la obra de Gonzalo Celorio

Cuatro libros para conocer la obra de Gonzalo Celorio

México, con siete galardonados, es el país latinoamericano con más Premios Cervantes

México, con siete galardonados, es el país latinoamericano con más Premios Cervantes

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025

La denuncia pública de la mexicana contra el empresario filipino , presidente de Miss Universo Tailandia, generó solidaridad entre exreinas de belleza, como, Miss Universo 2010, y Vanessa Pulgarín, Miss Colombia 2025.

Este martes, se viralizó un video en el que Bosch relató haber sido víctima de violencia verbal durante las actividades en Bangkok. Según la tabasqueña, Itsaragrisil la habría insultado frente a otras participantes, llamándola “estúpida”, lo que llevó a que ella y algunas concursantes abandonaran el evento. La tensión surgió luego de que supuestamente varias delegadas se negaran a compartir material promocional del país anfitrión.

“Creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas”, afirmó Bosch a la prensa.

Lee también:

Ximena Navarrete respalda a Bosch

Navarrete, originaria de Guadalajara, compartió su opinión en redes sociales y expresó su deseo de que los organizadores actuales trabajen junto al equipo original de Miss Universe Organization (MUO), resaltando su experiencia en la dirección del certamen:

“Sería hermoso si los nuevos organizadores pidieran ayuda al equipo original porque realmente saben cómo dirigir esto. Amor para todos aquí.”

La exreina agregó que se ha mantenido al margen de las últimas ediciones porque considera que “las cosas no se están haciendo bien”, y deseó que Miss Universo vuelva a ser una plataforma respetuosa y de inspiración:

“Soñando con que Miss Universe sea una plataforma respetuosa, elegante, de inspiración y sueños… como era hace muchos años.”

Lee también:

Navarrete también reconoció el legado de Paula Shugart, expresidenta de MUO, destacando su labor en la construcción del certamen.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Miss Colombia se pronuncia

Vanessa Pulgarín mostró su apoyo a Bosch mediante un post en redes sociales, describiendo como el día fue complicado para las candidatas:

“La representante de México, Fátima Bosch, alzó la voz por ella, por sus compañeras, por sus naciones y, en conclusión, por las mujeres.”

La colombiana enfatizó que no se debe temer expresar incomodidades y recordó que el certamen representa empoderamiento femenino y libertad de pensamiento:

“Vamos por un Miss Universe que inspire a nuevas generaciones: sin imponer ni subyugar.”

Lee también:

Respuesta de la organización y del directivo

La Organización Miss Universo emitió un comunicado desde Bangkok reafirmando su compromiso con “los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad”, e informó del envío de una delegación para asegurar un entorno seguro para todas las concursantes.

El CEO, Mario Búcaro, viajó a Tailandia para coordinar la situación y garantizar que las actividades continúen según lo planeado.

Por su parte, Nawat Itsaragrisil publicó un video en Instagram ofreciendo disculpas a quienes se sintieron ofendidas:

“Si alguien no se sintió bien, si alguien no se sintió cómodo, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes.”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal lanza misterioso mensaje anunciando su "dueto más soñado" y no es con Ángela. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP / IG: Nodal

Christian Nodal lanza polémico mensaje: anuncia su "dueto más soñado" y no es con Ángela Aguilar

Rey Carlos III retira título de príncipe y residencia real a su hermano Andrés. Foto: (Photo by Adrian Dennis / AFP)

Rey Carlos teme que su hermano Andrés publique un libro con los secretos más oscuros de la realeza

Beliween 2025 enloquece a fans: Belinda sorprende como “Bruja Pop” en versión Gremlin Foto: Belinda IG / Captura de pantalla mayu_altamif TikTok

Beliween 2025 enloquece a fans: Belinda sorprende como “Bruja Pop” en versión Gremlin

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente. Foto: AFP

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente

Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Foto; AFP

Antonela Roccuzzo destila belleza con espectacular vestido de transparencias

[Publicidad]