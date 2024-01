Eugenio Derbez reacciona a críticas: "Estoy ayudando a perros, tú ayuda a quien más quieras"

A Eugenio Derbez le sorprende que en redes sociales, cuando alguien avisa que ha rescatado a un perro, inmediatamente es atacado.

“Es una cosa muy extraña, la gente acá diciendo que por qué no se rescatar niños, que por qué los abuelitos, los ciegos. Y uno dice: estoy ayudando a perros, tu ayuda a quien más quieras”, comenta el actor.

La declaración no es gratuita. Apenas esta semana el director de No se aceptan devoluciones subió un video a su cuenta de Instagram, en el que se personas abandonando a sus perros en calles, avenidas y parajes solitarios.

En el mismo, Eugenio reprueba los hechos recordando que los animales no son un juguete, sino seres vivos que sienten y sufren. Destaca que los refugios para ellos ya están saturados y pidió que antes que comprar, se adopte.

Entre los comentarios de la publicación hubo quienes le pidieron mejor hablara del abandono de niños y la trata de blancas.

El año pasado, Eugenio sufrió la perdida de Fiona, su perrita que lo acompañó durante sus últimos 11 años de vida, incluso en viajes y rodajes.

La Navidad pasada de parte de su hija Aislinn, recibió una réplica tamaño natural de Fiona, hecha en chaquira.

“A los que hayan visto el último capítulo (del reality De viaje con los Derbez) saben lo duro que fue el momento de su muerte y mi hija (Aislin) que estuvo ese día y se dio cuenta todo lo que pasó.

“Estuvo en la ceremonia del entierro y todo lo demás y entonces me mandó a hacer con los artesanos de Michoacán, pues ella tenía una línea de joyería que hacen a mano, una Fiona con pura chaquiritas muy linda. La pusimos en cuatro lados y ya le encontramos por fin su lugar. Aitana (su hija pequeña) ahora que vio a esta Fiona, se durmió con ella abrazada”, contó Eugenio.

Eugenio Derbez está de estreno

Ayer el actor de "La misma luna" tuvo una función especial de "Radical", su más reciente filme, para anunciar también su llegada a ViX a partir del 26 de enero.

El filme está basado en la historia real de Paloma Noyola, la niña tamaulipeca que hace una década fue considerada la nueva Steve Jobs por su destreza en las matemáticas, así como del profesor Sergio Juárez, quien “tiró” el sistema tradicional educativo para hacer de su grupo uno de los mejores en la prueba educativa Enlace.

"Radical" fue vista por 3.2 millones de espectadores durante su corrida comercial en salas nacionales, mientras que en EU contabiliza 800 mil boletos vendidos.

“Cuando hablamos de hacer esta película todo mundo nos cuestionó de que no era comercial, no iba a dejar dinero, no era la típica película de Eugenio Derbez porque no era comedia y todo mundo le tenía pánico y a mí me daba mucha tristeza.

“Este es un riesgo que tomé sabiendo posible que podría no tener taquilla, sabía que quizá iba a ser no un fracaso en taquilla, pero si una película pequeñita que iba a quizá a un par de festivales y nada más”, recordó.

rad