La desilusión le está costando muy cara a una mujer fan de Enrique Iglesias que durante un par de años creyó que el cantante español mantenía comunicación con ella a través de mensajes privados, en los que supuestamente la enamoró y hasta le propuso escapar juntos.

Guadalupe Cepeda, de 63 años, rompió en llanto al contar el engaño y el fraude del que fue víctima, pues ella en verdad creyó que se trataba del intérprete de "Experiencia religiosa".

La mujer no entiende aún qué fue lo que pasó; está casada y puso en riesgo su matrimonio después de que su esposo descubriera que pretendía abandonarlo para irse según ella con Enrique Iglesias, a quien le mandó un mensaje a través de las cámaras del programa "Primer Impacto".

“Enrique si me estás viendo, lo que siento es sincero. Mi matrimonio se está yendo porque estoy enamorada de ti”, expreso, entre llorando amargamente.

“Quisiera saber si eres tú para arreglar esto; si me estás diciendo que me vaya contigo y todo eso, que te vas a casar conmigo, di. Si no, también dime la verdad si no, para quedarme ya en paz con mi matrimonio”, expresó acongojada.

Lee también: Mujer pierde miles de euros creyendo que tenían una relación con Brad Pitt

Usan el nombre de Enrique Iglesias para cometer fraude

La ilusión de Guadalupe Cepeda era mucha, según ella, Enrique Iglesias le prometió comprarle una casa y hasta le mostró una foto del anillo de compromiso que le iba a dar.

“[Me dijo] es que yo te amo y siempre voy a estar contigo. Si tu marido no te quiere aquí estoy yo. Te quiero y para toda la vida”, relató la mujer que fue estafada cuando el supuesto cantante le pidió tarjetas de regalo y ella mandó más de mil dólares, y aunque también le pidió fotos desnuda, ella se negó a enviárselas.

El nombre del cantante se vio involucrado en un fraude amoroso y económico. La persona que se hizo pasar por él, utilizaba la misma foto del artista en redes sociales.

Cuando Martín Pérez, esposo de Guadalupe Cepeda, tomó cartas en el asunto, se descubrió la gran mentira, pues al investigar el número telefónico se descubrió que éste tiene un código de área de Nigeria.

Los publicistas de Enrique Iglesias dejaron claro que el cantante no está vinculado a este fraude, y que está al tanto de esta estafa utilizando su foto, por lo que y ha alertado a la policía.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se conocieron en el set de grabación del videoclip de "Escape" en 2001, en los MTV Awards del 2002 se presentaron como pareja. Suman más de dos décadas juntos,tiempo en el que han evitado exponer su vida privada a los medios.

Son papás de tres hijos, a quienes pocas veces han mostrado en sus redes sociales.

rad