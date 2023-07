Esta es la historia de amor de Paul Stanley y Joely Bernat

Pese a que Paul Stanley y Joely Bernat llevan muchos años juntos, fue a propósito de la participación del conductor en "La casa de los famosos México" que su relación saltó a la vista del público pues, pocos daban crédito de que Paul tuviera una novia tan linda y comprensiva, como se ha mostrado en las apariciones que tuvo la joven en este programa pues, en todo momento apoyo la estadía de su pareja en la casa, sin embargo, no ocultó la emoción que la causó la hora en que fue expulsado, pues ella ya quería volver a reunirse con su prometido. Esta es su historia de amor.

Fue hace casi ocho años cuando Paul y Joely coincidieron por primera vez, esto sucedió cuando ambos trabajaban para Don Francisco, en su programa "Sábado gigante"; mientras que Stanley era uno de los conductores secundarios del show, Bernat fungía como maestra de pasarela de las modelos que aparecían en la pantalla pues, cabe mencionar, que fue Miss Mundo Dominicana, en 2013, por lo que solía realizar trabajos relacionados con la imagen de las figuras que salían en televisión.

En esa época, Paul buscaba darse a conocer con el público latino de EU, mientras que la joven participaba en todos los proyectos que la ayudasen a solventar sus gastos y el pago del departamento que rentaba en Nueva York. Por eso, cuando Stanley se le acercó, durante unas de las grabaciones del programa, y le pidió su asesoría, ella dijo que sí inmediatamente aunque, para hablarle, el conductor recurrió a una artimaña muy poco creíble.

"Un día estoy yo dando clase en backstage, detrás de cámaras y, de repente, veo que alguien se acerca, con sus lentes y no lo conocía, no sabía quién era, entonces estoy yo entaconada con mi shorcito, y en eso me dice: ´-Soy modelo de Calvin Klein, ¿me podrías dar clases de pasarela, por favor?´, pero con una seguridad increíble, y yo dice ´ok´, recordó Joely en "En la cama con Alberto Pelaez".

En esa misma charla, la pareja confesó que se llevaban muy bien y, por su parte, Paul indicó que la clave para sostener una relación tan duradera era la de aprender a decir "sí" a las peticiones de la pareja, como el hace con Joely.

En en el caso de ella, estimó que trataba de ser una mujer comprensiva y prudente, pues confesó que, cuando tienen diferencias, prefiere tomarse un momento para calmarse y pensar las cosas y solo después de que la molestia haya pasado, se reúne con Paul para aclarar la situación: "Tenemos las mejores conversaciones y yo creo que eso es muy importante en una relación, ya que uno tiene mejor comunicación, uno se entiende mejor y tiene mejor comprensión; no soy de pelear, de ser dramática, de aventar cosas, soy muy respetuosa, en ese sentido, y lo que más me gusta a mí, es hablar las cosas cuando uno está más tranquilo", reiteró.

Por todo esto, Paul decidió pedirle matrimonio a Joely en enero del año pasado, cuando emprendieron un romántico viaje a Paris, en el que el conductor se arrodilló para solicitarle a la modelo que pase con él el resto de su vida, petición a la que Bernat asintió, pues siempre expresa el gran amor que siente por Stanley o "bae" como suele decirle de cariño.

