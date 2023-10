Esta es la condición que Aleks Syntek pondría para interpretar un corrido tumbado

Aleks Syntek no tuvo suficiente con toda la ola de críticas que recibió cuando dio a conocer cuál era su postura con respecto al reguetón, pues ahora habla de su opinión acerca de los corridos tumbados, el nuevo género dentro del regional mexicano que ha cobrado popularidad mundial, pues si bien reconoce que sus sonidos están sofisticadamente elaborados, son las letras las que siguen debiéndole una deuda, ya que la mayoría de ellas cuentan la historia de una vida económica complicada, la que se transformó con la fama.

Si bien, el cantante mexicano ha forjado una carrera de décadas y éxitos, gracias a su estilo original, en los últimos años su talento ha sido oscurecido por las declaraciones que ha realizado sobre el reguetón, el cual un día dijo que, debido a sus letras de profundo contenido sexual, deberían de tomarse cartas en el asunto, como por ejemplo se regulara los sitios donde eran reproducidas las canciones de este género, acusando su inconformidad ante el hecho de que se tocaran en horas de la mañana y enfrente de adultos mayores e infantes.

“Si los reguetoneros quieren seguir diciendo groserías en todas sus canciones es cosa de ellos, cuando yo hablo de regulación es cuando tú llegas a un restaurante a las 10:00 de la mañana donde haya abuelos, papás, niños y está el perreo intenso a todo volumen", criticó.

Sin embargo, las críticas que él recibió fueron muchas y más intensas, pues el público en general considera que el músico no ha buscado reinventarse dentro del mundo de la música, el cual se encuentra en constante evolución, por lo que conserva la idea de que "en el pasado todo era mejor", cerrándose a probar nuevos sonidos y colaborar con diferentes artistas con nuevas ideas.

Es así que "Venga la alegría" le preguntó al cantante de "Te soñé" si le gustaban los corridos tumbados, el género fundado por Natanel Cano, y el cual se ha convertido en uno de los consentidos alrededor del mundo, pues sus mayores exponentes como, Peso Pluma, Grupo Frontera, Fuerza Regida y Yahritza y su esencia son conocidos de forma global, a pesar de sus carreras comenzaron a ser impulsadas recientemente.

La respuesta de Syntek no fue tan tajante como ocurrió con el reguetón, pues si bien no dijo que fuera un género al que fuera asiduo, reconoció que tiene todo un trabajo musical que merece todos sus respectos, sin embargo, confesó que tiene un problema con sus letras.

"He analizado la música, desde Peso Pluma hasta todos los que han estado de moda en corridos, las melodías son extraordinarias, los arreglos increíbles, pero el contenido es un poco similar, en el sentido que dice: ´-Yo vengo de abajo, me superé, ahora soy poderoso, ahora puedo contigo y con todos, traigo muchas chavas´", reflexionó.

Sin embargo, reconoció que en él ha despertado un deseo de incursionar el género, al menos para interpretar sólo una canción, la cual tendría que contar con algunas diferencias, pues solicitaría al artista con el que colabora que lo dejase intervenir en la creación de la letra del tema para marcar una diferencia con el discurso que se ve reflejado en la mayoría de composiciones.

"Yo la verdad... me encantaría si un día canto un corrido, porque sí me gustaría, meterle otro contenido, si el tipo que me invita a hacerlo, me da chance de intervenir como compositor entonces se vale, incluso de música urbana también, lo llegaría a hacer si fuera el contenido adecuado", destacó.

También consideró que el tipo de música que el toca e interpreta es "el género Syntek", pues no le gusta encasillarse en cuestión de si es más popero o más rockero.

