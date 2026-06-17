A pesar de los esfuerzos que ha realizado para informarse sobre la demencia frontotemporal que padece Bruce Willis, diagnosticada en 2023 tras un primer diagnóstico de afasia, Emma Heming reconoce que aún enfrenta incertidumbre sobre lo que depara el futuro.

"No lo domino a la perfección", admitió durante una entrevista en el pódcast The Bosticks.

Heming, quien tiene dos hijas con el protagonista de "Duro de matar", se abrió recientemente sobre el duelo, los desafíos y las decisiones que ha tenido que afrontar junto a su familia por el padecimiento del actor. También compartió algunos detalles específicos sobre la forma en que la enfermedad afecta a Willis.

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De acuerdo con la Mayo Clinic, la demencia frontotemporal es un término general que engloba un grupo de trastornos cerebrales que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, áreas relacionadas con la personalidad, la conducta y el lenguaje.

Los síntomas pueden variar dependiendo de la región cerebral más afectada.

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Emma explicó que, de las tres variantes principales de esta enfermedad, la que padece Bruce impacta principalmente el lenguaje y no la memoria.

"Esa es una parte diferente del cerebro. Cuando la gente pregunta: '¿Se acuerda de quién eres?', la respuesta es sí, porque no tiene Alzheimer, sino demencia frontotemporal. Creo que es una idea errónea muy común. Cuando pensamos en la demencia, automáticamente pensamos en pérdida de memoria", señaló.

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Un duelo permanente

Heming también habló del proceso de duelo que experimenta al convivir con una enfermedad que ha transformado a su esposo de forma progresiva.

"Estas enfermedades van y vienen, y a veces avanzan muy lentamente. Uno está de luto por las diferentes pérdidas todo el tiempo. Así que vives constantemente en duelo", expresó.

Actualmente, asegura que se siente más preparada que durante los primeros años del diagnóstico, pero reconoce que gran parte de su papel es acompañarlo y brindarle apoyo.

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Emma reiteró además que Bruce no es consciente de que padece esta enfermedad, aunque existen pacientes que sí logran reconocer su condición.

La modelo explicó que esto se debe a la anosognosia, un trastorno que impide que el cerebro identifique correctamente lo que le está sucediendo.

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Asimismo, reflexionó sobre la importancia de los cuidadores y el desgaste emocional que suelen enfrentar. Señaló que, en el intento por mantener el bienestar de la familia y de la persona enferma, muchas veces se descuida la propia salud.

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Actualmente, Heming es una de las principales cuidadoras de Willis. Sin embargo, el actor reside en una vivienda distinta junto a un equipo de profesionales que lo atiende las 24 horas del día. La decisión se tomó pensando en su comodidad, ya que las personas con demencia suelen necesitar entornos tranquilos y silencioso.

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Además, Emma ha explicado anteriormente que esta organización también permite que sus hijas, Mabel y Evelyn, puedan desarrollarse con mayor independencia y mantener cierta normalidad en su vida cotidiana.