La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, supervisó la última etapa del reforzamiento del Colector Teotongo junto a Roberto Capuano y Felipe Zataráin Mendoza, funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La obra incrementará la capacidad del sistema de drenaje y disminuirá los riesgos de inundación para miles de habitantes en Iztapalapa y el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México.

De acuerdo con la Conagua, el Colector Teotongo aumentará en 4 mil litros por segundo el desalojo de aguas que provienen de la parte alta de la Sierra de Santa Catarina.

El proyecto incluye la construcción de tramos paralelos al colector existente, que presenta pérdida de pendiente y deformaciones acumuladas con el paso de los años.

La infraestructura dirigirá los escurrimientos hacia el vaso regulador El Salado.

Esta intervención forma parte de las obras hidráulicas del Plan Integral del Oriente, que incluye acciones en varios municipios del Estado de México y en alcaldías de la Ciudad de México, con lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno pretenden fortalecer la infraestructura ante lluvias intensas.

[Publicidad]

Entre las obras se encuentran el reforzamiento de otros colectores, ampliación de lagunas reguladoras y construcción de cárcamos de bombeo.

La inversión total para estas acciones supera los 11 mil millones de pesos en la región.

El Colector Teotongo, de aproximadamente 2.2 kilómetros de longitud en sus tramos reforzados, responde a las afectaciones registradas en temporadas anteriores, cuando caudales altos rebasaron la capacidad del sistema original.

[Publicidad]

La semana pasada, en la conferencia mañanera, el titular de la Conagua, Efraín Morales, dio a conocer que en dos semanas más quedarían listas esas obras, por lo que se prevé que en unos días queden terminadas para que entren en operación.

EL UNIVERSAL realizó un recorrido el jueves pasado por la lateral de la autopista México-Puebla, en el tramo de la alcaldía de Iztapalapa y constató que las obras presentaban un avance considerable. Los vecinos confían que en breve concluyan las labores para dejar de padecer anegaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.