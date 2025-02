Mónica Cervera, actriz española, fue detenida y encarcelada en las últimas horas, luego de que un juzgado de lo penal de la ciudad de Malaga girara lo que en España se conoce como una "orden de requisitoria", motivo por el que, en estos momentos, se encuentra en prisión provisional.

La noticia de su detención y encarcelamiento circula desde este miércoles, 19 de febrero, sin embargo, la información que presentan distintos medios de la región varía.

Hay quienes dicen que los motivos que justifican su encarcelamiento no se conocen todavía, y también otros sitios como "Antena 3" que señalan que fue debido a que robó una bolsa de cacahuates en una tienda.

Las diferencias entra una y otra versión estriban en que el hurto del producto habría sido un delito que cometió en el pasado, pues ocurrió en 2021, motivo que la llevó a ser condenada a 11 meses de prisión, por el delito de robo, además de que se le imputaron cargos por violentar a la dependienta de la tienda de abarrotes donde tuvieron lugar los hechos.

Cervera debutó en el cine español en 1999 y, en 2004, fue nominada a los premios Goya, en la categoría de Mejor actriz revelación, por su participación en la cinta "Crimen ferfecto".

Luego de ese trabajo, realizó otras apariciones en cine y televisión; su última participación en la pantalla chica fue en 2016, hace nueve años, en la serie "La que se avecina".

Hace un año, Cervera concedió una entrevista a la revista "Semana", luego de que fuera captada viviendo en las calles de Marbella, municipio donde nación, en la que aclaró que su condición de calle era deliberada, pues era un estilo de vida que la hacía feliz, a diferencia de lo que dijo que vivió durante sus años como actriz reconocida.

"Me tienen que respetar, quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido, no quiero que me nombren la palabra cine o televisión".

