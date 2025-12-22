Más Información

La desaparición de Will Byers en Hawkins originó el mundo de y, a su vez, al grupo de amigos conformado por Eleven, Will, Dustin y Lucas.

Ahora, luego de nueve años, la serie enfrenta una amenaza final en la quinta temporada, en tanto que los actores que dan voz en español a los personajes se enfrentan no solo a Demogorgons o a los temibles Azotamentes, sino también a un enemigo más poderoso y con más impacto: la IA ().

Algunos estudios y plataformas streaming de entretenimiento como Prime Video han implementado esta tecnología para crear y utilizar voces artificiales en animes y series como High school of the dead o Banana fish, lo que, para este grupo de actores de doblaje representa una amenaza a quienes, como ellos, viven de dar identidad a un sinfín de personajes a través de su voz.

“Desde hace mucho tiempo se han vulnerado nuestros derechos, pidiéndonos la renuncia a nuestras regalías, algo que es irrenunciable en este país. Pero ¿quién va a enfrentarse a las grandes distribuidoras o a los grandes clientes? Lo único que puede pasar es que puedes terminar vetado, como le ocurrió a Evangelina Elizondo cuando lo hizo contra Disney por Cenicienta“, dijo Bruno Coronel, quien prestó su voz al personaje de Eddie Munson en la cuarta temporada de Stranger things.

Ixchel León, actriz que da voz a Eleven o ahora nombrada Jane Hopper (Millie Bobby Brown), comenta que cuando estudió la carrera de Derecho se dio cuenta de que tristemente no hay un marco legal en torno a la protección de los derechos de autor y, en específico, a la profesión del doblaje.

“No existe un artículo o un capítulo especial que nos proteja directamente, siendo que la voz se podría considerar parte de la obra.

“Creo que sí debería hacerse una regulación a la Ley de Derechos de Autor en relación a este tema, agregando esta parte que nos proteja a nosotros”, comenta la actriz.

El doblaje genera ganancias millonarias

La industria de doblaje ha generado aproximadamente 66 millones de dólares anuales este año, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Nacional de Profesionales del Doblaje (ANPROD).

Y de acuerdo con estudios realizados por empresas como Nielsen, el 55.8% de los consumidores de contenido en plataformas de streaming son de habla hispana.

Por lo anterior, Bruno pide a las autoridades mexicanas para que impulsen reformas que regulen el uso dela IA y para que mientras que estas no existan no se utilice esta tecnología en el doblaje.

“Les pido que no dejen pasar estas reformas a las leyes que ya se han trabajado. No se aprobaron en esta legislatura, entonces ¿cuándo? No vamos a quitar el dedo del renglón. Queremos esas reformas ya”.

Cecilia Guerrero, voz de Max Mayfield en el doblaje latino de la serie, solicita al público que se una a esta demanda y denuncie el doblaje realizado con IA y expliquen a los creadores de estos contenidos que están haciendo algo ilegal.

“Si se encuentran estos clips editados que ni siquiera tienen créditos de actores de doblaje, que se pronuncien. Tal vez no reportar o bloquear al usuario, pero sí señalarlo y decir: ‘Oye, estás haciendo esto de forma ilegal; tal vez nos hiciste reír, pero no está bien’”, señala.

