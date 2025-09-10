A punto de cumplirse un mes del fallecimiento de Xava Drago, vocalista de la banda CODA, su expareja, Ela Corez, lo recordó con un desgarrador mensaje que no sólo conmovió a sus seguidores, también dejó al la profunda nostalgia que atraviesa.

Drago murió el pasado 21 de agosto tras una larga y muy dura batalla con el cáncer de estómago que le fue diagnosticado hace un año, dejando un vacío en el mundo de la música y el corazón de todos los que lo conocieron.

En el texto que compartió en redes sociales, Corez habló sobre los momentos que compartieron juntos y que aún atesora.

"Algo que nos encantaba hacer juntos era salir a ver estrellas, planetas y la Luna. Justo de esos momentos escribiste tú, Saturno y yo por qué es mi planeta favorito y tú el amor de mi vida", escribió.

Sin embargo, también expresó el profundo dolor que atraviesa por la partida de su amado, y para el que no ha encontrado consuelo:

"Hoy salgo sin ti, buscando tu estrella, esa fugaz que me dé el consuelo de tu ausencia, a la que le pueda pedir muchos deseos, te extraño como no imaginas. Te amo. Siempre tu Ela".

Esta no es la primera vez que Ela hace uso de las plataformas digitales para honrar la memoria de Drago. Desde la muerte del músico ha publicado imágenes y anécdotas de cuando estaban juntos.

Durante su carrera, Xava Drago dejó un legado que trascendió generaciones. Desde sus primeros años con Megatón hasta la fundación de CODA en 1989, participó en la creación de canciones que se convirtieron en himnos del rock en español, como “Aún” y “Suelto el deseo”. Incluso en sus últimos días, se mantuvo activo en la música, dejando grabaciones inéditas que lanzó al público horas antes de su muerte.

