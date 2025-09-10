Más Información

Presentan el Circuito Cervantino del FIC

Presentan el Circuito Cervantino del FIC

"Una Eva y un Adán", de Palle Granhøj, se presentará en el Festival Cultura UNAM

"Una Eva y un Adán", de Palle Granhøj, se presentará en el Festival Cultura UNAM

"El INAH no tiene las capacidades para hacer un movimiento patrimonial sin ayuda de otra institución”: Joel Omar Vázquez Herrera

"El INAH no tiene las capacidades para hacer un movimiento patrimonial sin ayuda de otra institución”: Joel Omar Vázquez Herrera

Borran el mural que Banksy pintó en la fachada del Tribunal Superior de Londres; permaneció sólo tres días

Borran el mural que Banksy pintó en la fachada del Tribunal Superior de Londres; permaneció sólo tres días

La inflación se comerá el incremento de mil 564 millones para Ciencia

La inflación se comerá el incremento de mil 564 millones para Ciencia

Muestran el "rarismo" de Manuel Álvarez Bravo

Muestran el "rarismo" de Manuel Álvarez Bravo

A punto de cumplirse un mes del fallecimiento de , vocalista de la banda , su expareja, Ela Corez, lo recordó con un desgarrador mensaje que no sólo conmovió a sus seguidores, también dejó al la profunda nostalgia que atraviesa.

Drago murió el pasado 21 de agosto tras una larga y muy dura batalla con el cáncer de estómago que le fue diagnosticado hace un año, dejando un vacío en el mundo de la música y el corazón de todos los que lo conocieron.

En el texto que compartió en redes sociales, Corez habló sobre los momentos que compartieron juntos y que aún atesora.

Lee también

"Algo que nos encantaba hacer juntos era salir a ver estrellas, planetas y la Luna. Justo de esos momentos escribiste tú, Saturno y yo por qué es mi planeta favorito y tú el amor de mi vida", escribió.

Sin embargo, también expresó el profundo dolor que atraviesa por la partida de su amado, y para el que no ha encontrado consuelo:

"Hoy salgo sin ti, buscando tu estrella, esa fugaz que me dé el consuelo de tu ausencia, a la que le pueda pedir muchos deseos, te extraño como no imaginas. Te amo. Siempre tu Ela".

Esta no es la primera vez que Ela hace uso de las plataformas digitales para honrar la memoria de Drago. Desde la muerte del músico ha publicado imágenes y anécdotas de cuando estaban juntos.

Durante su carrera, Xava Drago dejó un legado que trascendió generaciones. Desde sus primeros años con Megatón hasta la fundación de CODA en 1989, participó en la creación de canciones que se convirtieron en himnos del rock en español, como “Aún” y “Suelto el deseo”. Incluso en sus últimos días, se mantuvo activo en la música, dejando grabaciones inéditas que lanzó al público horas antes de su muerte.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Oasis en Venga La Alegría como Katy Perry? Fans piden a la banda que no se presenten. Foto: AP

¿Oasis en Venga La Alegría como Katy Perry? Fans piden a la banda que no se presenten

Kate Middleton se reunirá a solas con el príncipe Harry, ¿sin el consentimiento de William? Foto: AFP

Kate Middleton se reunirá a solas con el príncipe Harry, ¿sin el consentimiento de William?

Expareja de Isabella Ladera, Beéle, respónde tras viralizarse video íntimo: "También soy víctima". Fotos: Beéle IG / Isabella Ladera IG

Expareja de Isabella Ladera, Beéle, responde tras viralizarse video íntimo: "También soy víctima"

Kim Kardashian y el catsuit transparente con el que dejó sin palabras a sus fans. Foto: EFE

Kim Kardashian y el catsuit transparente con el que dejó sin palabras a sus fans

Angelina Jolie/ AFP

Angelina Jolie se suma a ‘tendencia sin pantalón’ y se lleva las miradas en Toronto