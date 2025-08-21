Salvador "Xava" Aguilar, mejor conocido como Xava Drago, falleció hoy jueves, 21 de agosto, tras una dura batalla contra el cáncer de estómago que le fue diagnosticado en 2024.

La agrupación dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde externó sus condolencias a familiares y amigos del cantante.

Muere Xava Drago; esta fue la última publicación del vocalista de Coda en Instagram

¿Quién era Xava Drago, vocalista de Coda?

Su voz y sus interpretaciones sobre el escenario permanecen en los discos que dejó, tanto en solitario como con Coda, la banda que lo convirtió en un referente del rock mexicano.

Salvador Aguilar nació en la Ciudad de México e inició su trayectoria musical a los 17 años con la banda Ultimátum. Más tarde se unió a Megatón, donde empezó a consolidar su estilo y presencia escénica.

En 1989, Xava fundó Coda junto a Toño Ruiz, Jesús Esquivel, Zito Martínez y Diego Benyure. Inspirados por grupos internacionales como Bon Jovi y Def Leppard, crearon un sonido propio que rápidamente los llevó a los escenarios más importantes del país.

Xava Drago, líder de Coda, falleció este jueves, 21 de agosto. Foto: Instagram, vía @xavacoda

El primer concierto de Coda tuvo lugar en el Teatro Isabela Corona, abriendo para Ultimátum. Apenas un año después lanzaron su primer álbum, Tiempo Perfecto, con canciones que aún resuenan entre los fans, como "¿Por qué te fuiste?" y "Suelto el deseo". Posteriormente, siguieron con discos icónicos como Enciéndelo (1993), Veinte para las doce (1995) y Nivel 3 (1997), y se presentaron en recintos emblemáticos como el Teatro Metropolitan y la Plaza de Toros México.

Tras un breve receso mientras Xava exploraba su carrera como solista y lanzaba el álbum Quinto Sol, compartió escenario con figuras como Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers, y Sammy Hagar. Luego, Coda regresó con álbumes como Vivo, Cabo, 9 y Ciclos, realizando giras por España en 2012 y varios países de Latinoamérica. Cada regreso consolidó su vínculo con los seguidores y reafirmó la importancia de su legado en el rock nacional.

El último concierto de Xava se realizó en 2023 en el Teatro Metropolitan, marcado por las complicaciones de salud que lo acompañaron en sus últimos años.

Eternamente Xava

Coda anunció hace una semana que regresaría a los escenarios con un concierto homenaje titulado "Eternamente Xava", programado para el jueves 25 de septiembre en La Maraka, en la colonia Narvarte, Ciudad de México. El evento reunirá a músicos destacados de la escena del rock en español, incluyendo integrantes de Jaguares, Fobia, La Castañeda, Las Víctimas del Dr. Cerebro, Kerigma, Ágora y Ritmo Peligroso, quienes rendirán tributo a la trayectoria de Xava y compartirán con el público sus recuerdos y canciones.

Xava Drago, vocalista de CODA, enfrenta cáncer y los tratamientos no han dado resultado. Foto: Instagram oficial.

