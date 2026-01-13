En la segunda temporada de Hijack esta vez no hay un avión suspendido a 40 mil pies de altura ni un héroe claramente identificado desde el primer minuto. Hay un vagón de metro en Berlín, lleno hasta el límite en plena hora pico, y un trayecto cotidiano que se convierte en una trampa cerrada.

El tiempo vuelve a correr en cuenta real, de manera regresiva: ocho horas que pueden terminar en justicia, venganza o desastre.

Bajo estos ejes la serie creada por George Kay y Jim Field Smith traslada su tensión a un espacio oscuro, claustrofóbico y urbano, en el que la noción de control es más frágil.

Sam Nelson, interpretado nuevamente por Idris Elba, regresa al centro del conflicto, pero lo hace desde un lugar más incómodo: empujado por la obsesión de asimilar la muerte de su hijo.

Albrecht Schuch, conocido por interpretar a “Kat” Katczinsky en Sin novedad en el frente, trabajo que le valió cuatro premios del cine alemán, será uno de los nuevos rostros de la temporada y admite que retomar la serie desde la herida del protagonista es la fuerza del relato que ahora transcurre en Berlín.

“Definitivamente juega con esa fantasía. Y creo que esa contradicción es lo que nos atrae del cine de acción o del thriller. Al mismo tiempo sabemos o esperamos que el héroe va a resolver el problema, pero dejamos que la película nos seduzca con la posibilidad de que tal vez no pueda hacerlo.

“Esa es, en el fondo, la base del thriller: usar esas herramientas, a veces sutiles y a veces no tanto, para seducirnos y entretenernos”, explica el actor en entrevista.

Idris Elba es productor y protagonista de serie de Apple. Fotos: Clasos y Apple TV

Otro encierro, otras reglas

El cambio, ahora de un avión a el metro también altera la percepción del peligro. A diferencia de un secuestro aéreo, evento excepcional para la mayoría, el metro es parte de la rutina diaria para millones de personas. Es un espacio compartido, predecible, que de pronto se vuelve hostil. Esa cercanía con la experiencia cotidiana amplifica la incomodidad, aunque Schuch evita jerarquizar los miedos.

“No sé si una situación es peor que la otra. Espero que pase por algo así. Y si a alguien le pasa, espero que tenga cerca a alguien capaz de resolver el problema, como ocurre en la serie”, comenta.

La temporada dos también dialoga, de forma indirecta, con aspectos de la cotidianidad que generan ansiedades: transporte público, vigilancia, decisiones morales extremas tomadas bajo presión. Sin embargo, el actor es cuidadoso al no sobreintelectualizar el género.

Para él, Hijack no pretende diagnosticar el malestar del mundo, sino activar algo más visceral.

“No diría que examina profundamente nuestra ansiedad colectiva. Pero sí juega con ese fenómeno. Hay algo en nosotros que se activa con este tipo de historias, algo que nos provoca. Y combinado con la esperanza de que, al final, el héroe resolverá el problema, funciona. Y eso está bien”, añade.

Para Albrecht Schuch el atractivo del proyecto no fue la complejidad psicológica tradicional sino el desafío de entrar a un terreno nuevo.

“Me interesaba hacer acción entretenida, algo que nunca había hecho antes. No es un personaje especialmente complejo o con muchas capas. Esto es entretenimiento puro. No se profundiza demasiado en los antecedentes”.

Toby Jones, Clare-Hope Ashitey y Christiane Paul integran el reparto. Se estrenan los dos primeros capitulos mañana por Apple TV.