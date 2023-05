El sabio consejo de William Levy le dio a sus hijos sobre el amor

William Levy es uno de los actores cubanos más exitosos de las últimas décadas. Producciones como “Sortilegio”, “Montecristo” o la aclamada remake de “Café con aroma de mujer” son solo algunas de las telenovelas de las que el cubano ha participado.

Recientemente Levy fue noticia tras realizar una entrevista con la reconocida Myrka Dellanos. En la misma el actor no solo habló de su trabajo, sino que también reveló algunas de las palabras y consejos que siempre les da a sus hijos.

¿Qué consejo le da William Levy a sus hijos?

Myrka le consultó a Levy si era muy celoso de su hija, y que cómo iba a hacer para protegerla de los hombres, a lo que el actor aseguró: "Yo creo que la forma de enseñarle es siendo un buen hombre delante de ella, he sido un buen hombre, un buen padre, he sido en el momento que tenía que serlo un buen esposo o pareja, como quieras llamarlo, en el momento que tenía que serlo lo hice".

Hijos William Levy. Fuente: Instagram @willevy

Incluso Levy asegura que le ha dicho a sus hijos que el amor puede doler. "Yo le enseño mucho a los dos que cuando se enamoren van a sufrir", confesó Levy. A lo que Dellanos le consultó: “¿Por qué?”.

"Porque el amor es sacrificio, el amor duele. No me acuerdo exactamente donde lo escuché pero escuché algo que decía entre una persona que dice que te ama o una persona que se preocupa por ti elige a una persona que se preocupe por ti porque todo el mundo que te dice que te ama no se preocupa por ti, pero ten por seguro que el que se preocupa por ti es porque te ama", dijo el actor cubano.

¿Cuál es el último trabajo de William Levy?

En los próximos días el actor cubano estrenará la telenovela de Telemundo “Vuelve a mí”, e incluso realizó una premiere exclusiva en Nueva York.

"A él lo acusan de un asesinato que no cometió y va preso", aseguró Levy sobre su personaje. "Es una historia que se basa en cosas muy familiares, entonces creo que eso es lo que más me encanta a mí hacer: algo que le llegue a la familia".