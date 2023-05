Elizabeth Gutiérrez, ex de William Levy, se suma a la tendencia del total denim con este conjunto de top y pantalón

Elizabeth Gutiérrez es una de las actrices más queridas del ambiente. Ha personificado a recordados personajes luego de su paso por ‘El rostro de la venganza’ y ‘El fantasma de Elena’ por nombrar algunos de sus trabajos.

Sin embargo, su relación con el actor cubano William Levy le dio mucha visibilidad porque no sólo tienen dos hijos sino que además han tenido idas y vueltas en su relación. Cuando todo parecía marchar hacia una reconciliación por fotos familiares y la de un anillo en las redes sociales, el actor puso en duda un regreso. El 1 de abril, Elizabeth Gutiérrez celebró sus 44 años y el actor la felicitó públicamente. “Nuestros hijos y yo te queremos desear un hermoso día y muchas felicidades. Decirte que eres la mejor madre que nuestros bebés pudieron tener. Hoy es un día para celebrar lo especial que eres”, apuntó en una historia de Instagram.

A inicios del pasado 2022, Levy anunció el fin de su relación con la actriz Foto: Instagram

En el marco del estreno de ‘Montecristo’, donde el actor es protagonista, William Levy fue consultado sobre si hubo reconciliación con la madre de sus hijos, pero no dio certezas. “No, no. Mejor pregúntale a ella”, dijo. No dio detalles y aseveró que lo “importante” es que “todo cuadre” en este instante, tanto en su vida personal como profesional.

En otra entrevista, el actor dejó dudas sobre su relación con Elizabeth Gutiérrez. “Está latiendo y esperando la oportunidad perfecta para abrazarla”, dijo en entrevista para la revista española Semana, publicada este 30 de abril. Lo cierto es que la actriz sigue compartiendo contenido en las redes sociales presumiendo lo feliz que está, ya sea con el actor o sola.

El look de Elizabeth Gutierrez pic.twitter.com/tu2pInGbuO — ShowMundial (@ShowmundialShow) May 2, 2023

Elizabeth Gutiérrez subió a Instagram un video en el que luce un conjunto total denim con pantalón y short. Esta moda es tendencia entre varias celebridades con looks que van desde lo más informal pero que se adapta muy bien para salidas nocturnas. Recibió muchos comentarios elogiosos, luciendo radiante mientras sus fanáticos esperan por la confirmación de una reconciliación o no, con la famosa actriz.