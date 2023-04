Con Televisa nunca hubo pleito, asegura William Levy

El regreso de William Levy a la televisión es por demás significativo, pues no sólo lo hace como actor, sino ahora como productor y, por si fuera poco, a la televisora mexicana en la que comenzó su carrera internacional: Televisa. La empresa está detrás de Vix+, la plataforma streaming donde se estrenó “Montecristo”. Pese a las especulaciones, el actor cubano asegura que su relación con la televisora siempre fue de amistad, a pesar de que él se fue de manera repentina hace 10 años. “Quería probar otras cosas, no porque no quisiera estar ahí, lo hablamos en equipo y lo aceptamos en equipo… Nunca se habló de mala onda, fue todo muy cordial, yo acepté que me dejaran ir y (terminar) mi exclusividad porque no era necesario trabajar en otros lugares y que me siguieran pagando y luego quisieron decir cosas que nunca fueron así, me quisieron tirar piedras, pero las piedras no me dieron”.

Paulina Gaitán cumple sueño a su mamá

La actriz Paulina Gaitán agradece tanto el apoyo que siempre ha recibido por parte de su mamá, que este año aprovechó su viaje a Madrid, para asistir a la reciente entrega de los premios Platino, para los cuales estuvo nominada que, nos cuenta, ahorró una temporada y le cumplió el sueño a su mamá de conocer a Mickey Mouse en el parque de diversiones de Francia. Sobra decir que ambas se divirtieron como niñas.





Con todo, Blackpink agota boletaje exorbirante

Desde que se anunciaron los conciertos de Blackpink el grupo femenino de K-Pop en el Foro Sol, lo primero que conmocionó a los fans fueron los desorbitantes precios del costo del boleto. El más barato rondaba los mil 500 en la zona general B, es decir la más lejana al escenario. Para sorpresa de todos y pese a las críticas, los boletos se acabaron, menos en una zona, la más cercana al escenario, y no es la zona general A, sino la de PIT justo frente a la tarima, cuyas entradas seguían disponibles hasta ayer. El costo en esa zona, de 34 mil pesos, equivalía a una motocicleta de gama media de 34 mil pesos. En reventa, el precio se duplicaba.

La banda de K-Pop causó euforia entre los asistentes. Foto: AP





