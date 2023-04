William Levy: las consecuencias que sufrieron sus hijos con Elizabeth Gutiérrez durante las grabaciones de Montecristo

William Levy acaba de estrenar “Montecristo”, el 14 de abril a través de la plataforma ViX+. El actor cubano está de regreso en la pantalla chica y sus fanáticos contaban los días para volver a verlo. Esta vez será para contar la historia basada en la famosa novela de Alejandro Dumas, pero ambientada a la actualidad.

Lee también: Ella es Paloma Cuevas, la comadre de Aracely Arámbula que tiene muy enamorado a Luis Miguel

A sus 42 años, el actor tuvo un gran desafío profesional porque encarna al personaje principal aunque también se desempeñó como uno de los productores ejecutivos de la historia. Estas responsabilidades hicieron que se debiera mudar a España por un tiempo largo y afectó la cotidianeidad son los hijos que tuvo con Elizabeth Gutiérrez.

Así fue que durante seis meses, William Levy estuvo en España y eso demandó algunos sacrificios. En conversación con la revista ¡Hola! México, el actor cubano contó que para grabar la serie “Montecristo” debió dejar de ver a sus hijos, Christopher y Kailey, durante seis meses. “Es difícil porque, por ejemplo, en esta producción estuve seis meses sin ver a mis hijos. Nada más vi a mi hija durante unos cuatro días en todo (ese) tiempo, y a mi hijo no lo pude ver en seis meses’’, comentó.

Lee también: Acusan, en redes sociales, a Bad Bunny y Grupo Frontera de supuesto plagio

‘’Entonces sí, es difícil, pero es lo que quiero hacer y lo disfruto al máximo”, dijo William Levy a la revista. “Hay momentos que hay que sacrificar el tiempo de estar con mis hijos para darles la vida que tú no tuviste. Es así, o estás con ellos y no les das la vida que quieres darles, o les das la vida que quieres darles (y) sacrificas un tiempo con ellos. Es parte de esta vida”, resaltó.

William Levy también también dejó en claro que sus hijos saben perfectamente lo que implica que su padre sea famoso. “Me siento muy bien, grabar estos seis meses en España fue difícil. La parte difícil fue no ver a mis bebés, pero ya están bastante grandes. Ya entienden la carrera de papá”. Y entre risas agregó: “¡Ya me dicen no me molestes!”, finalizó.