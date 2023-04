Acusan, en redes sociales, a Bad Bunny y Grupo Frontera de supuesto plagio

Gracias a la canción "Un X100to", junto a Grupo Frontera, Bad Bunny ha logrado recuperar su lugar en México. El tema que recién se estrenó hace apenas unos días, ya ocupa el tercer lugar en el top 50 de nuestro país y sólo es rebasado por "Ella baila sola" y "La Bebe", ambas interpretadas por Peso Pluma.

Mientras esto pasa en las plataformas de streaming, en YouTube esta singular dupla ya logró rebasar las 11 millones de reproducciones y ha sido muy bien recibida por los usuarios; y es que aunque nadie imaginaba que esta combinación pudiera darse, el resultado simplemente resultó todo un éxito: "La colaboración que nadie sabía que necesitábamos y ahora amamos", "Nunca me imaginé esta combinación, es increíble hasta donde a llegado el género regional", "Que manera de hacer una canción que llegue tanto, sin vulgaridad, y que Bad Bunny participe en una manera nueva", "Este tipos de juntes son los que uno agradece. Mejor crossover", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Pero no todo ha sido color de rosa para los mexicanos y el puertorriqueño, y es que en TikTok han ya ha desatado gran polémica y señalamientos de un presunto plagio al éxito "Desvelado", de Bobby Pulido.

Aunque no se sabe cómo es que surgieron estas acusaciones, algunos perfiles ya han hecho comparaciones de ambos temas, y si bien ambos son baladas y tienen cierta similitud en el estilo, los usuarios no han podido ponerse de acuerdo si podría existir algún plagio o no.

"No se parecen en nada", "Es cierto, la música y el ritmo son iguales", "De hecho la canción sí tiene la misma progresión de acordes", "Es la misma estructura musical, pero varía en ciertas notas", "La melodía es similar, pero la letra no", "Lo único igual es que es cumbia y va a la misma velocidad".

Cabe aclarar que hasta el momento ni Grupo Frontera ni el artista urbano se han pronunciado al respecto.





Bad Bunny triunfa en el regional mexicano

En 2022 y tras concluir su exitosa gira mundial, "World Hottest Tour", el llamado "Conejo malo" había anunciado su retiro temporal de los escenarios. En ese entonces, explicó que deseaba tomar un descanso y dedicar su tiempo a su salud física y mental; además de celebrar todos los logros obtenidos: “Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros. vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco”, dijo en entrevista a Billboard.

Pese a esto, el puertorriqueño había tenido algunas apariciones breves en distintos eventos, como en la entrega del Grammy o el destival Coachella, pero de nueva música todavía no se sabía nada.

Pero con su ausencia las listas de popularidad dieron un drástico giro, canciones como "Ojitos Lindos" o "Tití me pregunto", que habían arrasado en plataformas, pasaron de liderar los rankings a colocarse en los últimos lugares y otros artistas y otros géneros comenzaron a ganar terreno, sobre todo el regional mexicano y en específico los corridos tumbados.

Sin embargo, con esta colaboración el reggeatonero no sólo estrenó un nuevo sencillo, también marcó su debut en la música mexicana, sorprendiendo a sus fans y a quienes no lo eran por su trabajo. Y es que, si bien, no es la primera vez que Benito sale de su zona de confort y se aleja del urbano (también colaboró con Gorillaz), sí es la primera ocasión que incursiona en un estilo tan diferente al suyo y no decepcionó.

Bad Bunny la está rompiendo en la música regional. Foto: AP.

