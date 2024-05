Sofía Rivera alimenta la polémica al lanzar supuesta indirecta a Lucero Mijares

La presentadora de "¡Qué importa!", Sofía Rivera Torres, generó otra oleada de controversia en relación con Lucero Mijares, la hija de los cantantes Manuel Mijares y Lucero Hogaza León, luego de que ella y su equipo, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal "El Estaca", realizaran chistes sobre la apariencia física de la cantante de 19 años en dicho programa.

Ahora, Torres se encuentra bajo escrutinio de algunos usuarios por un comentario que hizo en la red social X, que parecía ser una indirecta hacia la joven participante de "Juego de voces".

Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y "El Estaca" se disculpan por sus comentarios en contra de Lucero Mijares.

Este episodio surgió a raíz de la reciente emisión de su programa, donde los conductores bromearon sobre un incidente protagonizado por "El burro" Van Rankin, quien tuvo que ausentarse brevemente de un programa deportivo para ir al baño. Precisamente, dicho extracto del espacio televisivo fue posteado en las redes de Imagen Tv.

Una internauta hizo una observación irónica sobre la controversia entre Rivera, El Estaca, Videgaray y Lucero, planteando que también tendrían que ofrecer disculpas a Van Rankin por sus burlas.

"Tres programas después: Jorge 'Burro' Van Rankin, te ofrecemos disculpas por los comentarios que hicimos en este programa", escribió la usuaria.

La respuesta de Sofía no se hizo esperar, lanzando un comentario contundente: "No, el Burro sí aguanta. Es grande", lo que generó nuevas reacciones negativas por parte de los usuarios, quienes interpretaron su respuesta como otra mofa hacia el incidente con la intérprete y expresaron que sus disculpas anteriores no parecían sinceras del todo. En consecuencia, Sofía eliminó el comentario.

Hasta el momento, Rivera no ha abordado públicamente el tema.

Sofía Torres aclara que su intención no era ofender a Lucero

La también presentadora y exparticipante de “La Casa de los famosos México”, Sofía Torres, fue invitada al programa de Youtube de Adela Micha, hace una semana, donde habló de la problemática en la que se vio envuelta.

En el material audiovisual, Sofía defendió su postura sobre el “humor negro empleado" en los comentarios hacia Lucero Mijares, se lanzó contra quienes los criticaron y arremetió contra Lucero Hogaza por promover su cancelación en X, antes Twitter.

Durante la conversación, Micha expresó su opinión acerca de que, tanto Videgaray, como El Estaca y ella se vieron "manchados" con sus acciones, a lo que la artista se adelantó a decir que por ese motivo se habían disculpado con la famosa familia, pues nunca fue su intención ofenderlos.

Sofía argumentó que decidieron hacer la “comedia” a raíz de unas afirmaciones que dijo Mijares a la prensa en las que aseguró se tomaba como humor que en algunos establecimientos públicos la confundieran con un hombre, debido a que no exploraba mucho su lado femenino en su forma de vestir. “Tú tienes siempre que creerle a la persona, si la persona te está diciendo ‘a mí no me afecta’, yo lo tomo con humor, yo me puedo reír de esto; a mí me parecería una discriminación no creerle y no hablar de ella”, dijo la protagonista de "Tu vida es mi vida".

Además, subrayó que sus gestos de arrepentimiento no fueron bien recibidos por la audiencia. Añadió que la situación fue desafortunada y les dejó un mal sabor de boca: “Tanto Lucero como Mijares, ella canta el tema de la novela en la que estoy actualmente y con Mijares estuvimos grabando los promos navideños del canal en Imagen. Son artistas que admiramos y que aplaudimos sus carreras. Quizá nos equivocamos en la forma en la que dijimos las cosas”, añadió.

Sofía Rivera Torres. Fuente: Instagram @sofiariveratorres