Adela Micha reta a Sofía Rivera Torres tras burlas contra Lucero Mijares: "¿por qué no te metes conmigo?

"¿Por qué no te metes conmigo?" fue la frase con la Adela Micha encaró a Sofía Rivera Torres después de de los desafortunados comentarios que ésta pronunció en contra de Lucero Mijares y por los que ya ha sido cancelada en las redes sociales.

Hace unos días, Sofía junto a Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal hicieron algunas burlas sobre el aspecto físico de la joven cantante, desatando así una ola de criticas y ataques en su contra; y aunque después se disculparon, la misma Lucero (mamá) los canceló en internet.

Ahora, fue Adela quien decidió invitarla a su programa "La Saga" parar cuestionarla sobre su comportamiento, y en un adelanto que presentó, reprobó su actitud y la de sus compañeros: "A mí me parece que es una jovencita, que es una chavita, que apenas está dando a conocer en el ojo público que es muy fuerte y que sí se vieron muy manchados", le dijo.

Si bien Sofía aseguró que las declaraciones hechas en el programa "Qué importa" eran producto de un humor ácido, la periodista no se fió mucho de esta versión, sobre todo porque Rivera Torres se ha declarado feminista: "Me extrañó de ti porque tú tienes un discurso feminista y se me hizo raro... una cosa es el humor ácido que yo celebró muchísimo; a mí el humor negro y ácido me encantan, (pero)... ay se me hizo manchado", agregó Micha.

Por último, la reto a enfrentarse a personalidades como ella, ya que reiteró que Lucero sigue siendo una jovencita que apenas se está enfrentando a la vida pública:

"¿Por qué no te metes conmigo? O sea, (por qué no) te machas con una persona más grande, más fuerte, más hecha, más entera".





Cómo ven a esta SUJETA miserable y ,X Es una don nadie , una soberbia que no da su brazo a torcer , #LuceroMijares Lucero pic.twitter.com/z7YXMIoOlf — julio (@JulioMexico1) May 9, 2024





Aunque se trató de un breve anticipo de lo que se verá en la próxima edición de "La Saga" , los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperas y aunque muchos volvieron a arremeter contra Sofía, también hubo quienes pidieron no tomar en serio una broma.

"Me encantó lo que dijo Adela, porque Sofía ha manejado un discurso contra del "body shaming" y ya vemos que nada que ver", "Ya Adela Micha, no dijeron mentiras... ya equis", "Pues si la morra ya dijo que no le afecta. por qué a nosotros sí", "No es comedia lo que hacen, es burla. Se han burlado de mucha gente y ya es hora de que les pongan un alto", "Es un chiste, no le sacó dinero, no le pegó... ya dejen de andar de sentimentales", "Lo que no entiende es que hay gente que se suicida por estos comentarios", "eso Adela, dile sus verdades", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Adela no es la única famosa que ha salido a la defensa de la joven cantante, figuras como Consuelo Duval, Victoria Ruffo y Andrea Legarreta también se han expresado a su favor; ésta última, incluso, pidió parar el bullying y los ataques de odio.

Lucero Mijares agradece muestras de cariño

Mientras esto sucede, Lucero Mijares ya ha reaccionado al respecto, en un encuentro que tuvo con los medios reveló que no le dio mucha importancia a los comentarios de los conductores, sobre todo porque no los conoce y tampoco le importa lo que digan de ella; eso sí, agradeció las muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido.

En sus redes sociales compartió una imagen publicada por La Chupitos, en la que aparecen los presentadores de "Qué importa" con la leyenda: "no al bullying".

Lucero (hija) no dudó en compartir la foto en sus redes y mandarle un mensaje a la comediante: "¡Ay, qué hermosa!. Gracias", escribió.





La cantante agradeció el apoyo que ha recibido. Foto: Instagram

