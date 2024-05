Sofía Rivera no se guarda nada y se lanza contra Lucero por "cancelarla": "Tiene cola que le pisen"

Después de que la cantante Lucero, ex pareja del intérprete Manuel Mijares, saliera en defensa de su hija Lucero de 19 años por las burlas públicas sobre su aspecto físico, realizadas por la actriz Sofía Rivera, Eduardo Videgaray y José Ramón, conocido como El Estaca, Rivera ha vuelto a ser centro de atención con nuevas declaraciones.

La también presentadora y exparticipante de “La Casa de los famosos México” fue invitada al programa de Youtube de Adela Micha donde habló de la polémica que incluso inspiró algunos debates en redes sociales como X.

En el material audiovisual, Sofía defendió su postura sobre el “humor negro empleado" en los comentarios hacia la joven, se lanzó contra quienes los criticaron y arremetió contra Lucero Hogaza por promover su cancelación en la plataforma antes mencionada.

Los conductores se convirtieron en blanco de fuertes críticas por sus comentarios hacia la hija de Mijares. Foto: Instagram

Durante la conversación, Micha expresó su opinión acerca de que, tanto Videgaray, como El Estaca y Sofía se vieron "manchados" con sus acciones, a lo que la famosa se adelantó a decir que por ese motivo se habían disculpado con la famosa familia, pues no era su intención ofenderlos.

Sofía argumentó que decidieron hacer la “comedia” a raíz de unas afirmaciones que dijo Lucero Mijares a la prensa en las que aseguró se tomaba como humor que en algunos establecimientos públicos la confundieran con un hombre, debido a que no exploraba mucho su lado femenino en su forma de vestir. “Tú tienes siempre que creerle a la persona, si la persona te está diciendo ‘a mí no me afecta’, yo lo tomo con humor, yo me puedo reír de esto; a mí me parecería una discriminación no creerle y no hablar de ella”, dijo la protagonista de "Tu vida es mi vida".

Posteriormente, la famosa de 31 años fue cuestionada debido a que suele pronunciarse a favor del feminismo y la sororidad. “Cuando estás haciendo chistes. Siempre existe el riesgo de que alguien se pueda ofender y por eso ofrecimos disculpas”, dijo. No obstante, minutos después reveló que el programa había sido grabado y el escándalo explotó mientras los tres estaban de vacaciones.

Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y "El Estaca" se disculpan por sus comentarios en contra de Lucero Mijares.

Además, subrayó que sus gestos de arrepentimiento no fueron bien recibidos por la audiencia. Añadió que la situación fue desafortunada y les dejó un mal sabor de boca: “Tanto Lucero como Mijares, ella canta el tema de la novela en la que estoy actualmente y con Mijares estuvimos grabando los promos navideños del canal en Imagen. Son artistas que admiramos y que aplaudimos sus carreras. Quizá nos equivocamos en la forma en la que dijimos las cosas”, añadió.

En la entrevista salió a relucir una publicación que Lucero (mamá) hizo en X, antes Twitter, donde retomó la controversia: “Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente”, y más tarde utilizó la frase“Canceladosparasiempre” reaccionando a la disculpa de los comediantes.

Al respecto, Sofía expresó que aplaudió lo que hizo la cantante, pero que desde otra postura: “Quien está de este lado de la comedia, las otras personas no consideran que tú eres hijo e hija de alguien y que todos cometemos errores y que yo no tengo papás superfamosos que suben algo a redes sociales y que me mandan a sus seguidores a atacarme”.

Compartió que luego de que Lucero reaccionara promoviendo la cancelación contra ellos, hubo personas que no estuvieron de acuerdo y también la criticaron. “¿Con qué autoridad? Todos han tenido sus deslices. Lucero mamá sin duda también tiene cola que le pisen y aquí no la cancelamos, nadie la canceló cuando ella la regó, cuando ella cometió un error; cometimos un error, nos equivocamos y ofrecimos una disculpa”, mencionó Rivera.

Sobre lo que aprendieron de la experiencia, Sofía reflexionó: “Cuando alguien te dice que toma algo con humor, no le creas aunque esté vestido de payaso".

Las diversas opiniones expresadas por los usuarios en línea en contra de las burlas dirigidas hacia la hija de Lucero y Manuel Mijares se deben principalmente a la marcada diferencia de edad entre los presentadores de televisión y ella. Algunos consideran que las bromas fueron inapropiadamente subidas de tono para alguien que está apenas comenzando en la industria, mientras que otros argumentan que todos los involucrados son adultos.