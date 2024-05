Hermano de Cristian Castro asegura que Mariela Sánchez solo buscaba el "dinero" del cantante

La vida amorosa de Cristian Castro continúa dando de qué hablar. A unos días de hacer público su reencuentro con la argentina Mariela Sánchez, con quien cortó a mediados de febrero, nuevamente decidieron poner punto final a su situación sentimental.

La pareja, que derrochaba amor en las redes sociales, enfrentó la ruptura debido a la filtración en los medios de una conversación con una supuesta amiga, en la empresaria argentina hablaba muy mal del hijo de la actriz Verónica Castro, asegurando que el cantante tenía muy malos hábitos de higiene, como no lavarse los dientes, además de un pobre desempeño sexual y que no le parecía nada atractivo.

Tras lo sucedido, la mujer se disculpó públicamente a través de un post en Instagram. Reconoció que habló de las intimidades del famoso y explicó que ya no estaban juntos. Aseguró que sus palabras fueron producto del enojo que sintió ante los mensajes de usuarios que le presumían lo que Castro "hacía con otras mujeres durante el tiempo que estuvieron alejados".

Mariela Sánchez, ex de Cristian Castro, anuncia su segunda separación a pocos días de haberse reconciliado. Fotos: Instagram

Respecto a la controversia, Marcos Valdés, medio hermano de Cristian, fue cuestionado por la prensa.

Al principio, el actor, a modo de broma, fingió no conocer a Mariela. No obstante, declaró que, aunque no le gusta hablar mal de las mujeres, le pareció una falta de respeto que cuando la argentina visitó México fue tratada “como una reina” e incluso acudió a la Basílica de Guadalupe, y aun así haya hablado mal de su hermano y su círculo cercano.

“No se vale. Qué bueno que mi hermano la pudo dejar porque parecía que se quería echar para atrás y quería que se regresara. Bendito sea Dios que escuchó esos audios. Está libre, está tranquilo”, dijo.

Asimismo, Marcos aseguró que Mariela solo regresó con Cristian por conveniencia: “Vamos a ser claros, ella quería dinero. Quería posición aquí en México con la marca de Cristian Castro y no lo logró. Puede hablar lo que quiera”.

Por otra parte, reveló que ella fue quien acudió a buscar al famoso en Miami. Cabe mencionar que en la controversial conversación, Mariela también se expresaba mal de las mujeres mexicanas: “Entendamos que está hablando mal de México, de sus mujeres. Está mal. Hay que llevarla al psiquiatra, alejarla de la familia y que se aleje de (nuestro país).

Respecto a cómo se siente Verónica con la situación, ya que la argentina tuvo la oportunidad de convivir con ella, Valdés comentó: “(Ella) siempre va a cuidar a su hijo como yo lo haría. Por supuesto que le da coraje”.

Verónica Castro, su hijo Cristian y Mariela Sánchez, novia del cantante. Foto: Instagram oficial de Cristian.