Cristian Castro: Filtran supuestas conversaciones de su novia, Mariela Sánchez, donde critica al cantante

Hace una semana, Cristian Castro compartió emocionado que había retomado su relación con Mariela Sánchez, de quien se separó en febrero, luego de iniciar su idilio a principios de año. Durante su separación, el cantante fue vinculado brevemente con la artista plástica Ingrid Wagner, también originaria de Argentina.

El reciente reencuentro entre Sánchez y Castro sorprendió a los fanáticos, ya que parecía que su ruptura no había sido en buenos términos. Mariela fue vista llorando en el aeropuerto de la Ciudad de México poco después de acompañar al hijo de la actriz Verónica Castro al inicio de su gira con Yuri por el país.

En su momento, ambos declararon que su ruptura simplemente había ocurrido, sin entrar en detalles, aunque circularon rumores sobre celos e infidelidades. Más tarde, Mariela, de 42 años, reveló en el programa "Intrusos" que habían tenido una acalorada discusión debido a inseguridades y que ella tomó la decisión de regresar, reconociendo también las dificultades de llevar una vida junto a una estrella.

Cristian Castro y Mariela Sánchez. Foto: Instagram oficial del cantante.

Ahora, Mariela está en el centro de la atención nuevamente, ya que en el programa "Chisme no like" se expusieron supuestas conversaciones, que tendrían lugar cuando estuvieron alejados, en las que ella se expresaba muy mal del intérprete de "Azul" junto con una amiga, llegando incluso a criticar su higiene personal.

“Es un sucio. Vivió en mi casa un mes. Sé lo que es. A mí no me aguanta. Soy muy ordenada y tengo una vida reordenada. Él quería salir corriendo. No aguantó. Soy muy impecable”, se lee en la aparente conversación atribuida a Sánchez.

Asimismo, criticaría su desempeño sexual: “Malísimo. Está muy feo físicamente. Los comentarios míos son todos buenos. Yo nunca más vuelvo a hablar con Cristian. Él lo sabe. No se va a acercar a mí. Yo me fui”, se añade.

Por otra parte, se le adjudicaron declaraciones en las que lo describía como un "payaso" y expresaba su interés en otro hombre, así como la aparente filtración de información a los medios sobre Castro.

Hasta ahora, Cristian no ha respondido a la polémica, pero eliminó las fotografías con Mariela en las que declaraba su deseo de no volver a perderla.

Mariela Sánchez y Cristian Castro. Foto: Instagram oficial.

Mariela Sánchez lanza comunicado en medio de la controversia

Tras la exposición en "Chisme no like", Mariela Sánchez publicó un mensaje en Instagram. Sin proporcionar contexto ni mencionar nombres, emitió un comunicado en el que describió que hablaría de su relación con el cantante en su momento actual.

“Durante mi separación estuve muy triste y enojada. Lamentablemente me presté a un juego de redes sociales que hoy me hacen sentir mucho peor”, comenzó.

Agregó que siempre sostuvo estar muy enamorada, pero admite que cometió un error terrible "de hablar barbaridades desde mi enojo y despecho”.

“Solo tengo que pedir disculpas al amor de mi vida @ChristianCastro, a su familia, la mía y sus clubes de fans”, continuó, lo que confirmaría la veracidad de las conversaciones.

