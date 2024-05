¿Regresa Oasis? la banda publica un misterioso video y desata especulaciones entre sus fans

¿Los hermanos Gallagher volverán a compartir escenario?, esa es la pregunta que los miles de fans de Oasis, alrededor del mundo, se hacen tras el misterioso video que la banda publicó en sus redes sociales.

Hace unas horas, la agrupación inglesa sorprendió a sus seguidores con una grabación de apenas unos segundos en la que se puede ver algunas escenas de giras pasadas; mientras que el nombre de Oasis, va surgiendo de un fondo negro.

Aunque no dieron más detalles de esta publicación, sus seguidores ya han comenzado a crearse todo tipo de teorías, una de ellas y la más popular, el posible regreso a la música de los intérpretes de "Wonderwall".









Sin embargo, los menos entusiastas no creen que este milagroso evento musical suceda, ya que si le sumamos a esta señal, el clip que compartieron hace unos días y donde aparece uno de los estudios en los que grabaron su álbum debut, para ellos la respuesta es clara: lo que se viene es la reedición de uno de sus discos. Específicamente la del álbum debut , "Definitely Maybe", que cumple 30 años en agosto.

Incluso, el propio Noel Gallagher confirmó, el año pasado, que para este 2024 la banda lanzaría una edición especial del disco, esto con la intención de conmemorar su lanzamiento.

¿Por qué se separó Oasis?

A pesar de estar en el punto más alto de su carrera, Oasis llegó a su fin en 2009, justo cuando se preparaban para salir al escenario del festival Rock en Seine, de París.

Más de 30 mil personas estaban listas para verlos, en cambio,minutos antes de que llegara su turno, apareció un mensaje en la pantalla con la cancelación del concierto: "Como producto de un altercado dentro de la banda, la presentación de Oasis ha sido cancelada".

Horas más tarde, Noel publicó un texto en el MySpace del grupo, donde anunciaba su salida y la separación definitiva de la banda:

"Con un poco de tristeza y gran alivio, les cuento que renuncié a Oasis esta noche. La gente escribirá lo que quiera, pero simplemente no puedo seguir trabajando con Liam ni un día más", escribió.

Días después, el guitarrista explicó que la gota que derramó el vaso fue una pelea en el backstage, donde Liam destrozó una guitarra y le gritó "tú no eres mi hermano".

Lo cierto es que el historial de conflictos entre los Gallagher ya era largo, cancelaciones en festivales, declaraciones en la prensa y hasta una línea de ropa que contribuyó a la discordia entre los hermanos aparecen en la lista.

Desde ese 2009, tanto Liam como Noel han seguido sus caminos por separado. Noel como solista y Liam con su banda High Flying Birds. Hasta el momento, ninguno de los dos ha sido tajante ante la posibilidad de un reencuentro, pero los fans saben que se necesitaría un milagro para volverlos a juntar.





Oasis llegó a su fin hace casi 15 años, tras fuertes conflictos entre los hermanos Gallagher. Foto: AP, archivo





