El triunfo de un partido de fútbol definiría el regreso de Oasis y la reconciliación de los hermanos Gallagher

Si hay dos cosas que Liam Gallagher ha dejado claro, a través de los años, es su amor por el Manchester City, así como el repudio que siente por Noel, su hermano mayor, y con quien fundó -en la década de los 90- Oasis, una de las bandas de rock más importantes de la historia de la música contemporánea, pues sin importar el gran éxito que la agrupación fue granjeándose con los años, hace 14 años, luego de una fuerte pelea que protagonizaron, decidieron separarse prometiendo que nunca más volverían a reunirse, sin embargo, parece que existe la posibilidad que los hermanos se reconcilien, lo cual dependería del triunfo de un partido de fútbol.

En los últimos días, las publicaciones que Liam -de 50 años- ha compartido en su Twitter han causado la euforia de las y los fanáticos de Oasis, pues ha dado pistas de lo que sería un posible reencuentro de la banda que se posicionara en los primeros puestos de las listas durante la década de los 90 y principios de los 2000, gracias a temas como "Live forever", "Wonderwall", "Don´t look back in anger" y "Stand by me", por mencionar algunos, luego de 14 años de que, en agosto del 2009, anunciaran la disolución de la agrupación.

Y aunque fue una discusión tras bastidores, mientras Oasis participaba en el Festival de música "Rock en Seine", lo que llevó a los hermanos Gallagher a poner fin a la banda, en realidad, llevaban años demostrando públicamente, la relación tensa que sostenían, tanto personalmente como profesionalmente y aunque, en principio, sus fans tuvieron la esperanza que, eventualmente, Liam y Noel hicieran las pases, con los años, y los frecuentes ataques que -pese a la distancia- se espetaban, esas ilusiones fueron disipándose, mientras que los músicos emprendían nuevos caminos en la industria.

Y ahora, tras 14 años, Liam pareciera ser quien da el primer paso a esta posible reconciliación, motivado nada más y anda menos que por uno de sus más fervientes pasiones, el fútbol. Desde que la banda se fundó, uno de los temas más recurrentes en sus entrevistas era el fanatismo que la agrupación sentía por el Manchester City que, en la actualidad, se encuentra en uno de sus mejores momentos, pues está a poco de lograr el primer "triplete" en su historia dentro del fútbol europeo.

La palabra "triplete" hace referencia a la obtención de tres logros, obtenidos en un corto periodo, pues el Manchester City podría convertirse en acreedor de los títulos de Premier League, Champions League y FA CUP, noticia que vendría muy bien a Liam, razón por la que, al ver los recientes triunfos del club europeo, liderado por el entrenador español Pep Guardiola, el músico tuiteó un mensaje que dejó atónitas y atónitos a sus seguidores, sí el equipo logra conseguir el triple triunfo habrá un reencuentro con Oasis.

"Si Man City gana la Liga de Campeones, llamo a mi hermano y traeré de vuelta la maldita prohibición juntos LG x", escribió Liam, generando miles de reacciones.

Aunado a esto, Noel acaba de alimentar todavía más las expectativas de sus fans, luego de que se le viera celebrando con los integrantes del Manchester City en los vestidores del equipo, al ritmo de "Wonderwall", que interpretaba a capela, mientras los futbolsitas brincaban y bailaban a su alrededor.

Noel Gallagher cantando "Wonderwall", de #Oasis, con los jugadores del #ManchesterCity luego de ganar la Premier League 🙌 pic.twitter.com/r61n192eCC — Bulletproof (@BulletproofNws) May 23, 2023

De obtener este logro, además de provocar el tan esperado reencuentro entre los Gallagher, Manchester City se convertiría en el segundo equipo de fútbol en lograr un "triplete", pues el único que lo ha obtenido ha sido el Manchester United en 1999.

melc