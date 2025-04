Sobrio, sin tener que andar brincando de un lado a otro o haciendo uso de gritos desaforados, Iván Cornejo se presentó esta noche sobre el escenario Mojave del Festival Coachella, en California, para una noche romántica del regional mexicano.

Con apenas 20 años de edad, el nacido en Riverside se caracteriza por sus letras de amor y desamor, soledad y melancolía. Y así fue la jornada.

Inició con “La última vez” y siguió con “Sale para ser feliz” para continuar con “Ya te perdí” y “Mirada”. Y desde un principio, con un escenario en penumbras, apenas iluminado con luces azules, Iván arrancó los primeros gritos de felicidad de la audiencia.

Cornejo deambuló, en sus breves interacciones con el público, entre el español y el inglés. “Thank you so much”, “gays are you ready” y “¿cómo andamos Coachella?”, fueron algunas de las palabras que soltó a lo largo de sus 40 minutos de presentación.

Sobre el escenario en algún momento fue acompañado por Greg Gonzalez, vocalista de la agrupación estadounidense Cigarettes After Sex.

El joven es alguien que no se sabe mantener frente al micrófono. Continuamente lo dejaba arriba del pedestal central y se dirigía a uno de los costados a hidratarse, nada raro tomando en cuenta que a la hora de presentarse el termómetro marcaba los 30 grados centígrados.

“¡Que se escuche fuerte ese grito de Coachella!, ¿dónde anda toda la gente mexicana?”, preguntó en algún momento, recibiendo como respuesta un fuerte grito de los asistentes.

En las primeras filas, chicas sacaron desde un inicio su teléfono celular para tomar video del recital y fueron también parte del tema “J”, que Cornejo dejó varios versos en voz de sus fans.

“Eras mi gran adicción, mi droga, yo era tu fuego”, fue una frase coreada mientras él guardaba silencio y aprobando con la cabeza.

A veces las luces azules pasaban al rojo y en las dos pantallas gigantes laterales del escenario, se proyectaba la imagen del cantante y de los músicos que lo acompañaban.

“Aquí te espero” y “La curiosidad” fueron las últimas de la noche.

Otros mexicanos que se presentarán en Coachella son Malilla, esta misma noche y Junior H, el día de mañana.

