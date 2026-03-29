“El rock & roll sigue vivo”, es la conclusión a la que llegó Enrique Guzmán luego de que él, Angélica María, Los Rebeldes del Rock, Los Locos del Ritmo, Los Teen Tops y más llevaran al Auditorio Nacional por un viaje en el tiempo.

La caravana del rock estuvo más de cinco horas tocando grandes éxitos para un recinto prácticamente lleno en su mayoría por rockeros que han crecido con sus ídolos.

“El señor empresario me dijo ‘vamos a hacer la caravana del rock’ y la hicimos, pero era una vez nada más y es como la décimo octava vez que nos presentamos en el Auditorio, eso quiere decir que el rock sigue vivo, buenas noches”, dijo apenas llegó al escenario.

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Entre el recorrido musical que Guzmán hizo con temas como “Tu Cabeza en mi hombro”, “Payasito” o “Por los recuerdos”, incluyó una canción de último minuto que sorprendió incluso a sus músicos.

“Papeles” fue la invitada con la que Enrique complació a una fan muy especial, a quien también dedicó unas palabras entre risas.

“Hay una señora aquí en el público que se ha retirado del vicio que tiene, le gusta mucho jugar pero ya lo dejo, es la mamá del que nos paga, entonces se la voy a cantar a huevo”, señaló.

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Angélica María. Foto: Cesar Gonzalez/EL UNIVERSAL

Angélica María también dio cátedra de porque se consolidó como una de las cantantes y actrices más queridas de la escena nacional, al punto de ser conocida como “La novia de México”.

El romanticismo llegó de la mano de la protagonista de “Muchacha Italiana viene a casarse” con canciones emblemáticas como “Eddie Eddie” y “Con un beso pequeñísimo”.

“Cada día los quiero más, parece que esta canción la escribieron para ustedes, cómo está otra que la escribió Luis Demetrio y nunca supo que iba a ser algo que yo iba a querer cantarles hasta el último día de mi vida”, dijo.

Desde las 18:00 horas el Auditorio Nacional recibió a miles entre aquellos que querían revivir los bailes de sus épocas y los que gracias a la influencia de sus padres y abuelos se hicieron fanáticos de los rocanroleros mexicanos.

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Caravana del Rock en Auditorio Nacional. Foto: Cesar Gonzalez/EL UNIVERSAL

La pista se abrió con los Rebeldes del Rock, seguidos por los Hermanos Carreón, Roberto Jordán y los Locos del Ritmo, que en ningún momento vieron los pasillos sin gente bailando.

Un poco más lento pero con la misma seguridad y alegría los asistentes sacaron sus mejores pasos hasta pasadas las 23:00, cuando los Teen Tops tomaron el micrófono.

La banda fue la encargada de cerrar la noche con dos invitados de lujo para “Popotitos” y “La Plaga”, Enrique Guzmán y Angélica María quienes tendrán una fecha solos el 10 de mayo para seguir demostrando que el rock&roll está lejos de morir.

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cdm