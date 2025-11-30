“Kalimán, El Hombre Increíble”, fue el primer superhéroe mexicano que combatió a enemigos como Araña Negra, Cerebro, Doctor Muerte y Karma, nacido de la mente creativa de Modesto Vázquez González en 1963, primeramente para la radio, pero su relevancia lo condujo a las historietas y películas del siglo pasado.

Ahora regresará con su conocida frase “serenidad y paciencia”, aquella que repitió una y otra vez a Solín, en una serie animada que retomará sus aventuras y lo llevará a nuevos desafíos, sólo que ahora en historias de 12 minutos, para adaptarse a las impacientes nuevas audiencias.

“Cuando fue para radio, ‘Profanadores de tumbas’ tenía 40 episodios y la película basada en ella duraba más de dos horas. Ahora ya no se puede hacer así”, reconoce Edgar David Aguilera, director de Superhéroe, empresa que tiene la licencia exclusiva del personaje.

Un adelanto ya puede verse en el canal oficial de YouTube del personaje, donde se subió un episodio adaptado de “Profanadores de tumbas”, la aventura primigenia de la historieta, que suma 14 mil visualizaciones.

Muere Gabriela Michel, adiós a una estrella del doblaje

La actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez falleció a los 65 años de edad, así lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), a través de un mensaje que compartieron en redes sociales y en el que destacaron su legado.

La actriz estuvo casada con Eugenio Derbez durante siete años, con quien tuvo a su hija Aislinn. Durante ese tiempo trabajaron juntos en proyectos formativos como la Escuela de Actuación y Danza Derbez–Michel, donde se formaron figuras como Lorena Herrera y Rodrigo Vidal; sin embargo, la escuela cerró tras su separación.

Los Aguilar, una familia "feliz"

Pese a los escándalos que vive la familia Aguilar, Pepe Aguilar y compañía celebraron juntos el Día de Acción de Gracias, fruto de esa convivencia fue una foto muy especial en la que aparecieron algunos de los integrantes de una de las dinastías musicales más conocidas, aplaudidas y polémicas de México.

En la foto aparece Pepe Aguilar junto a su esposa Aneliz, y sus hijos: Aneliz Aguilar, Leonardo Aguilar y Ángela Aguilar junto a Christian Nodal, esposo de Ángela, además del prometido de Aneliz.

Los Aguilar celebran en familia el Día de Acción de Gracias.

Los Aguilar han tenido un año lleno de altas y bajas, sobre todo Ángela, quien ha sido blanco de críticas desde que destapó su romance con Nodal; a más de un año de la boda por el civil, la pareja sigue dando de qué hablar mientras alista su boda religiosa, la cual está planeada para mayo de 2026

Dimisión de Miss Costa de Marfíl por convicciones éticas

Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil 2025, renunció a su cargo como representante de su país, con el argumento de que quiere ser fiel a sus convicciones éticas. Sin embargo, su decisión ha sido asociada, directamente, al triunfo de Fátima Bosch, como Miss Universo 2025, título que afirman que obtuvo por un presunto fraude del presidente del certamen, Raúl Rocha Cantú.

A través de sus redes sociales, la joven marfileña dio a conocer que dejaría su título como Miss Costa de Marfil.

"Como representante de Costa de Marfil en el concurso Miss Universo 2025, en Bangkok, fui testigo directo de mi capacidad para lograr grandes cosas a pesar de la adversidad, Pero para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más sólidos que me guían”, escribió la modelo.

Raúl Rocha Cantú y como se hizo copropietario de Miss Universo

En Octubre de 2023 Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano propietario del Casino Royale y, con su empresa Legacy Holding Group, consolidó inversiones en sectores como energía, gas, aviación, tecnología, manufactura, entretenimiento, hotelería y restauración.

El empresario se convirtió en copropietario de la Organización Miss Universo al comprar, a través de Legacy Holding Group USA Inc., la mitad de las acciones de JKN Global Content, propiedad de Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

La transacción, valuada en 16 millones de dólares, se concretó mientras JKN atravesaba problemas financieros e incluso un proceso de bancarrota, situación que aceleró la venta de su participación.

Desde la llegada de Rocha Cantú, la organización ha enfrentado controversias, cuestionamientos sobre transparencia, denuncias de irregularidades y también acusaciones penales en su contra por presunto tráfico de armas, combustible y narcóticos.

Su nombre comenzó a dar de qué hablar tras la victoria como Miss Universo 2025 de la mexicana Fátima Bosch.

