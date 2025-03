En México, de acuerdo con cifras en propiedad de organizaciones civiles especializadas en el tema, sólo uno de cada 10 hombres habla sobre violencia sexual en su contra y la llega a denunciar, mientras que el resto no lo hace por pena o miedo.

“Si llegan a denunciar, les dicen que se lo buscaron por ser hipersexuales y que ese es su problema”, reflexiona el realizador John Solís.

“Es un tema que ha sucedido desde hace mucho tiempo y en nuestra cultura mexicana especialmente, si eres hombre te piden que no hables, que no digas lo que te dolió, hacerse el fuerte, aunque es algo que ocurre en todo el mundo”, abunda.

Con esa idea durante la pandemia comenzó el rodaje de "Speaking out", documental que ya pasó por festivales en EU como el de San Diego y Palm Springs, pero que este sábado y el próximo martes tendrá dos únicas funciones en México, en el Cine Linterna Mágica y Cinemanía, respectivamente.

"Speaking out", el filme busca llegar a más audiencias en México. Foto: John Solís.

Ahora, espera el resultado de festivales nacionales como Guadalajara y Guanajuato, a los que también aplicó en convocatoria.

"Speaking out" es originalmente un movimiento que empezó como un hashtag contra el acoso sexual y el abuso emocional, físico y sexual en el mundo de la lucha libre, por lo que es considerado como el equivalente al MeeToo femenino. El documental sigue el caso de tres hombres considerados sobrevivientes: Charlie Hardfing (artista), Rigardo Rush (activista LGBT+) y el migrante José Ramos (instructor de yoga).

“Yo soy sobreviviente a un trauma, pero cuando me presentaron el tema para hacerlo, no lo quería agarrar, porque estaba viéndome a mi mismo. Hay que saber cómo manejar un trauma, cómo actuar y si se tienen medios económicos, buscar ayuda profesional. Fueron más de 150 historias las que tuve, se redujeron a tres, porque mucha gente no quería dar la cara por miedo”.

Cédric Lamouche, de la organización Survivors Men’s Project A.C, quien estará acompañando a Solís en los conversatorios posteriores a las funciones la califica como una producción cinematográfica que retrata la problemática sin morbo y sin sensacionalismo.

“Tiene un lado empático, pero educativo, explica lo que es el trauma. Las cifras que se dan a mí en lo particular no me cuadran, pero es lo que hay. He pedido al INEGI cifras de hombres y no tienen. Lo que sí puedo decir es que, en promedio, un agresor sexual en su vida agrede a 60 personas”, comenta.

Indica que no es una película para niños, pero sí es necesaria para los padres: “Casi todas las víctimas que llegan a mi dicen que no lo quieren hablar, porque no quieren destruir a su familia, sigue siendo un tema tabú y hay que luchar contra ello”, expresa Lamouche.

