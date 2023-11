El mensaje de Carmen Villalobos con el que pretende inspirar a sus fans a encontrar la felicidad

La actriz y conductora Carmen Villalobos cuenta con más de 22 millones de seguidores en sus redes sociales, donde acostumbra mostrar un poco de su trabajo, su día a día; así como de su relación con el exfutbolista Frederik Oldenburg

Sin emabrgo, ahora que estamos viviendo los últimos meses del 2023, la colombiana decidió hacer algo diferente y dedicar un mensaje muy especial a sus fans, pero en esta ocasión no se trató de agradecimientos por su apoyo o una frase bonita, sino un consejo para que encuentren la felicidad.

Para la protagonista de "Sin senos no hay paraíso" esta temporada es ideal para cumplir todos nuestros sueños, es por ello que pidió a sus fanáticos que luchen por ellos: "A darle con toda a estos últimos días del año, a ser felices a nuestra manera, porque la felicidad no es lo que dicen los demás, si no lo que a cada uno de nosotros nos llena y nos da plenitud", escribió junto a varias selfies.





Carmen Villalobos posando. Fuente: Instagram @cvillaloboss





Leer más: La película de terror surcoreana de Netflix que te erizará la piel

En su publicación reunió más de 142 mil likes, además de que varios usuarios la llenaron de halagos y compartieron su emoción; “Eres una mujer digna de admirar”, “Gracias por compartir tu alegría” y “Dios te siga bendiciendo grandemente”, entre otros.

No es la primera vez que la colombiana comparte sus pensamientos con quienes la acompañan en las plataformas digitales y la admiran por su trabajo en telenovelas y series como "Al final de paraíso", el remake de "Café con aroma de mujer" y "El señor de los cielos".





El posteo de Carmen Villalobos. Fuente: Instagram @cvillaloboss





Leer más: Así luce la actriz que interpretó a la icónica CC Babcock en “La niñera”, a sus 62 años