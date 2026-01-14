Consciente de la situación que atraviesan los paisanos en Estados Unidos, debido a la política migratoria del presidente Donald Trump, El Malilla decidió pausar su gira por aquel país.

El cantante, uno de los más importantes exponentes del reggaetón mexa, se dijo fascinado con su visita a Estados Unidos luego de haber cantado en el Festival Coachella, en abril pasado, pero al volver a Los Ángeles, meses después, ya con el ICE (Servicio de Control de Inmigración) desplegado, su percepción cambió completamente.

Con un inglés básico se dio cuenta de que la comunidad hispana abandonó su idioma materno como medida de seguridad y por miedo a represalias.

“Fuimos a Coachella, aún no estaba tan presente el ICE, entonces mis primeras vistas fue ¡qué chingón Los Ángeles, Colorado, Estados Unidos!, y meses después volví a la ciudad y vi que un chingo de banda mexicana, latina, dejó de hablar español por miedo”, explicó.

Ante esto, y para cuidar a los mexicanos que viven ilegalmente en Estados Unidos, El Malilla decidió aplazar su gira internacional.

“Le dije a mi equipo de trabajo: hay que pausar las fechas porque no va a ser cómodo saber que puede que suceder algo, entonces, el equipo de Estados Unidos que está trabajando allá me dijo: ‘las cosas están mejor ¿Cómo ves si arrancamos para agosto?’, yo les dije: ‘si tú me aseguras que está mejor todo, trabajemos’. Si Dios quiere en agosto”, apunta.

Hoy, El Malilla trabaja y al mismo tiempo apoya a talento emergente a través de su propio sello discográfico La Esquina Inc y se prepara para su primera presentación en el Palacio de los Deportes, el 13 de febrero.

