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En medio del dominio del pop y el reggaetón entre las nuevas generaciones, asegura que el rock sigue manteniendo una conexión fuerte con los jóvenes, algo que comprobaron en su última gira.

Durante una conferencia de prensa, Paco Yescas, guitarrista de la banda, reveló que recorrieron varias universidades públicas y escuelas de la UNAM, donde encontraron una respuesta que los sorprendió.

“Acabamos de hacer una gira por universidades y escuelas donde van chavos desde 15 años. Obtuvimos una respuesta muy cabrona”, dijo.

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Para los integrantes del grupo, ese vínculo demuestra que el rock sigue vigente pese a los cambios que ha sufrido la industria.

“El rock se va a convertir en la música clásica del futuro. Es un movimiento planetario. Un grito de libertad. Esa voz ronca y brutalmente honesta que la gente siempre espera”, agregó.

Por su parte el vocalista, Luis Álvarez, consideró que la permanencia de la banda se la deben a la autenticidad de su propuesta y el vínculo que construyeron con el público desde sus inicios.

“Lo difícil fue al principio, en los noventa, cuando comenzamos a tocar nuestras primeras canciones. Pero lo que vemos ahorita es que la música ha trascendido. Yo creo que el rock se abre paso cuando es rock auténtico”, señaló.

El Haragán y Cía celebrará 37 años de trayectoria con un concierto el próximo 17 de mayo en la Arena CDMX.

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