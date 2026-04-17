Que su obra perdure al paso del tiempo suele ser el objetivo de cantantes y compositores, pero para Luis Antonio Álvarez Martínez, mejor conocido como “El Haragán”, que sus canciones se mantengan como estampas sonoras de realidades palpables es un tanto desafortunado.

Al músico le deja un sabor agridulce que el público coree temas suyos como “Él no lo mató”, que relata una tragedia ocurrida en la ciudad, o “Juan el Descuartizador”, del que acaba de lanzar una reversión con José Andrea, de Kabrones, sobre un asesino serial.

“Qué desgracia que se siguen repitiendo; como sociedad tendemos a cometer los mismos errores. De pronto, lo que pasó hace 30 o 40 años lo puedes volver a ver. Son canciones que siguen hablando con nuestra realidad”, dice a EL UNIVERSAL.

Con 49 años de edad y 37 de carrera, recuerda que de niño recorrió el entonces Distrito Federal y el Estado de México. Fueron andares sin cuyas estampas no se habría desarrollado como cantautor.

“Vi el sufrimiento humano, al alcohólico de la calle, a la prostituta, y eso me llenó de historias para plasmarlas en canciones. Lo que he escrito ha sido a raíz de esa latitud en la que me tocó vivir de niño, en estos lugares que forman parte de mi formación”, explica.

El Haragán y CIA preparan el concierto conmemorativo por sus 37 años de actividad musical, que se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México el 17 de mayo.

“Había una prohibición al rock desde los 60; tocar en Rockotitlán era un logro. Ahorita, tocar en la Ciudad de México no es un logro solo mío, es del rock mexicano”, destaca el cantautor.

Luis Antonio Álvarez destaca el trabajo histórico de las bandas que han ganado espacios, si bien todavía falta por hacer.

“Muchos lugares están negados; sigue un poquito el prejuicio y la lucha por abrir y ganar lugares”, considera.

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