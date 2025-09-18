Stephenie Meyer, creadora de la exitosa saga "Crepúsculo", volvió a generar expectativa entre sus fanáticos al revelar nuevos planes para expandir el universo en el que vampiros y hombres lobo conviven con humanos.

Durante el adelanto de una entrevista en Good Morning America, Meyer compartió algunas de las ideas que ha estado desarrollando y que podrían convertirse en los próximos libros de la saga.

¿Edward y Bella continúan?

La autora considera que la historia principal, que también se vio en la pantalla grande con Edward Cullen, Bella Swan y Renesmee, está completa por ahora. Sin embargo, Meyer quiere explorar personajes secundarios que han llamado la atención de los fans, como Leah Clearwater, la única mujer hombre lobo de la manada, y su evolución. Además, plantea que Renesmee podría tener un papel relevante si se narra desde la perspectiva de otros personajes.

Estas historias todavía están en desarrollo y no hay una confirmación oficial sobre su publicación ni una fecha de estreno, ya que la autora también está explorando otras narrativas fuera del universo "Crepúsculo".

La saga, que se convirtió en un fenómeno cultural a finales de los 2000, cumple 17 años desde que Meyer concluyó la historia con "Amanecer".

Reescribir las novelas originales

Meyer también expresó que, si fuera por ella, reescribiría las cuatro novelas originales: "Crepúsculo" (2005), "Luna Nueva" (2006), "Eclipse" (2007) y "Amanecer" (2008).

Explicó que lo haría debido a la complejidad de los personajes y porque se considera ahora una mejor escritora: “A medida que conocemos más detalles fascinantes sobre el pasado de Edward y la complejidad de sus pensamientos internos, entendemos por qué esta es la lucha definitoria de su vida”, comentó.

En 2024, se informó que Netflix estaba desarrollando una serie animada basada en "Sol de Medianoche", la novela que narra los eventos del primer libro desde la perspectiva de Edward.

El origen de la historia

La historia de amor que cautivó a toda una generación surgió, según Meyer, de un sueño: “Era un chico y una chica, y estaban sentados al sol en un bosque hermoso. Y él brillaba y relucía. Y en mi sueño, era tan hermoso”, llegó a contar la escritora.

