La exitosa producción de Marvel Studios, “”, tendrá una tercera temporada en Disney+. Charlie Cox volverá a ponerse el traje de Matt Murdock, mientras que Vincent D’Onofrio repetirá su icónico papel como Kingpin.

El proyecto se ha consolidando a la serie como una de las más sólidas del universo televisivo de Marvel.

El showrunner Dario Scardapene ya había adelantado que, tras el final de la primera temporada en abril, la segunda llegaría en marzo de 2026.

Ahora, Disney+ confirmó que la historia continuará con una tercera entrega, demostrando la confianza en el potencial de este proyecto.

¿Cuándo comenzaría a grabarse la tercera temporada de “Daredevil: Born Again”?

Vincent D'Onofrio, actor que interpreta al villano Kingpin, a través de X afirmó que había buenas posibilidades para poder realizar una tercera temporada.

Según Deadline esta tercera parte empezaría a grabarse a inicios de 2026; sin embargo, aún no cuenta con fecha de estreno.

El elenco también incluirá a Deborah Ann Woll como Karen Page, Elden Henson como Foggy Nelson y Jon Bernthal en su esperado regreso como The Punisher. Además

Además se sumarían Margarita Levieva, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini y Ayelet Zurer, ampliando el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Desde su estreno en marzo, la serie ha cosechado un 87 % de aprobación en Rotten Tomatoes.

Su tono oscuro, las espectaculares secuencias de acción y la complejidad emocional de Matt Murdock han sido clave para su éxito.

Los fans destacan que mantiene el espíritu de la versión original de Netflix, pero añade giros dramáticos y dilemas éticos que renuevan la franquicia.

Disney+ continúa fortaleciendo su catálogo con contenido original de Marvel, apostando por series como "" que expanden su universo y mantienen cautivos a los suscriptores.

Para los seguidores del Diablo de Hell’s Kitchen, esta renovación asegura más batallas épicas y un desarrollo aún más profundo de sus personajes favoritos.

