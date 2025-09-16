Más Información

De "Terra Nostra" a "Temporada de huracanes", celebran la literatura mexicana

México condena subasta de 47 objetos patrimoniales en Estados Unidos

Con gira, la Orquesta Filarmónica de Jalisco celebra el mes patrio

Señalan desigualdades para acceso a la cultura

“Rius es el parteaguas de la caricatura en México”: Kemchs, caricaturista

Con Chávez, Revueltas y Shostakóvich, la Orquesta Filarmónica Jalisco celebra el mes patrio

El legendario actor , fallecido este martes a los 89 años, no solo será recordado por impulsar el cine independiente y sus memorables papeles a lo largo de seis décadas, sino también por haber dejado su huella en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Los fans del UCM lo recuerdan por su participación en una de las cintas más aclamadas del estudio, considerada por muchos como una de las mejores películas de superhéroes.

¿Cuál fue la última película de Marvel en la que apareció Robert Redford?

Redford interpretó al secretario Alexander Goodwin Pierce, uno de los líderes de Hydra encubierto dentro del gobierno de Estados Unidos, en “Capitán América y el Soldado del Invierno” (2014). En esta película, comparte pantalla con Chris Evans como Capitán América y Samuel L. Jackson como Nick Fury.

Su personaje, fue pieza clave de la conspiración de Hydra y tiene una de las escenas más impactantes del filme cuando, tras ser herido mortalmente, grita “¡Hail, Hydra!” antes de morir. Su participación agregó peso dramático y sofisticación a la historia, algo que solo una figura de su talla podía aportar.

¿Dónde ver la última película de Marvel donde apareció?

Estrenada originalmente en abril de 2014, “Capitán América y el Soldado del Invierno” es considerada por la crítica y los fans como un punto de inflexión para el UCM por su tono de thriller político y su enfoque más maduro.

Actualmente, la cinta está disponible en la plataforma de streaming de Disney+, permitiendo a las nuevas generaciones revivir una de las actuaciones más inesperadas y celebradas de . Su participación en Marvel demostró que incluso una estrella consagrada podía sorprender a sus seguidores al sumarse a un universo de superhéroes que sigue expandiéndose, con títulos como “Avengers: Doomsday” programado para 2026.

