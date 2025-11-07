Más Información

El arte y la cultura suelen funcionar como puntos de encuentro donde las personas pueden dialogar libremente sobre distintos temas. Ese es el espíritu que el Festival de Cine de Tijuana busca retomar como eje central.

La secretaria de Cultura de la ciudad, Illia Haro, considera que este tipo de espacios impulsa a las y los jóvenes a explorar su creatividad sin abandonar el país, lo que a su vez ayuda a frenar la fuga de talento.

“El arte y la cultura deben ser amigos de todos, sin colores, sin edades, sin ubicaciones geográficas. Son transversales y, sobre todo, un espacio seguro para informarnos, conversar y reunirnos a través de actividades culturales”, señala.

Inspirar a las nuevas generaciones también es una prioridad para Haro, especialmente con ejemplos cercanos como el del tijuanense David Pablos, reconocido en festivales como Venecia y Morelia por En el camino. Su presencia ofrece una perspectiva distinta para que futuros cineastas comprendan, desde una voz familiar, lo que implica salir de la ciudad y construir una carrera profesional en el cine.

Fotos: Festival de cine de Tijuana.
“Vamos a seguir apostando por eso. Es importante para reforzar la industria misma. Uno nunca sabe cuándo va a regresar a casa: piensas que ya no volverás y, cuando vuelves, te quedas más enamorado y más a gusto; ahora la entiendes mejor”, explica Haro.

Tijuana ya prepara su segundo Festival de Cine

Sin haber concluido su primera edición, el Festival de Cine de Tijuana ya trabaja en su edición 2026. Para Haro, mantener el impulso es esencial para evitar que el proyecto “se desinfle”.

“Creo firmemente que la ciudad está lista. Sabemos que invertir en cultura es invertir en el futuro de Tijuana”, afirma.

La secretaria de Cultura también analiza modificar la fecha del festival. No busca competir con Morelia o Los Cabos, sino aprovecharlos: considera que realizarlo más cerca del Festival de Morelia permitiría atraer y conectar talento internacional.

“Estamos pensando acercarlo más a la fecha de Morelia y ver posibilidades de conectar talento de otras partes del mundo, para que se mueva de manera estratégica y también llegue a Tijuana”, apunta.

